Caso ultras, il Questore: «Il tifo a Milano sta cambiando dopo l'indagine»

«Questa indagine credo che abbia segnato un punto di non ritorno: il tifo a Milano sta cambiando e questi provvedimenti si inseriscono in questa strada». Così il questore di Milano Bruno Megale, intervenendo alla conferenza stampa sugli arresti per l’omicidio dello storico capo ultrà dell’Inter Vittorio Boiocchi, di cui Andrea Beretta – in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco – ha rivelato di essere il mandante.

«È un fenomeno che aveva colpito la città di Milano con una ferita profonda. Per la città non era un bel segnale. Però la risposta data in termini giudiziari e amministrativi va verso una sorta di pulizia di questi fenomeni criminali all’interno della curva», ha aggiunto ancora Megale parlando della questione in conferenza.

Sul tema, nella stessa occasione, è intervenuto anche il procuratore di Milano Marcello Viola: «L’ufficio ritiene, grazie alla polizia di Stato, di aver ricostruito e accertato tutti i fatti di sangue commessi nell’ambito delle curve». Un «ottimo lavoro», ha sottolineato, quello compiuto dai pm Paolo Storari e Sara Ombra e dagli investigatori della Squadra Mobile.