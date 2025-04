L’accusa dei pm: «Tonali e Fagioli collettori delle scommesse»

Nelle indagini della Procura di Milano sulle scommesse illegali, che vedono coinvolta una dozzina di calciatori transitati per il campionato di Serie A tra il 2021 e il 2023, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali – anche loro tra gli indagati – non figurerebbero solo come semplici scommettitori su piattaforme al di fuori dei confini della legalità.

«Oltre ad aver effettuato numerose scommesse» sulle piattaforme illegali, i due centrocampisti italiani avrebbero ricoperto il ruolo «di collettori di scommettitori» e sarebbero stati «remunerati con bonus sui propri conti di gioco» e con riduzione dei debiti. Questo è quello che si legge negli atti di inchiesta dei pm milanesi.

Fagioli e Tonali, infatti, sono indagati per una contestazione che riguarda anche la “pubblicità” data al giro di scommesse illegali, mentre tutti gli altri come «meri scommettitori». Questi ultimi sono 20 in totale, tra cui non solo calciatori ma anche altri sportivi.