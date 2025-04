Pirateria, in arrivo 5mila multe per gli utenti di streaming illegali

«La pirateria è un problema oggettivo. La Lega si sta muovendo molto nei confronti non solo più di chi manda il segnale, ma anche verso gli utenti. Sono già pronte 5.000 multe a soggetti individuati e adesso verranno sanzionati. Non è una grande multa, purtroppo sono 50 euro di multa però sulla recidiva poi si può arrivare fino a 5mila euro. E’ pesante ma vorremmo incidere con la Guardia di Finanza sulla reputazione di chi prende questa multa, facendoli andare a ritirare la sanzione alla Guardia di Finanza».

Lo ha detto questa mattina il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenuto nel corso dell’evento “Il Foglio a San Siro”, in corso di svolgimento allo stadio Giuseppe Meazza. Il tema delle multe agli utenti che accedono ai contenuti trasmessi illegalmente è stato sottolineato a più riprese anche dall’AD della Serie A Luigi De Siervo.

«Io vorrei che questa cosa fosse percepita, perché da molte persone la pirateria non è vista come reato ma come una furbizia e su questo se le squadre mi aiuteranno mi piacerebbe realizzare una campagna. Qualcosa del tipo: “Avrei voluto comprare un centravanti, ma se tutti avessero fatto l’abbonamento forse l’avrei acquistato”. Vorrei lanciare qualcosa di questo tipo», ha aggiunto.