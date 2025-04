Restyling Franchi, la Fiorentina può ottenere uno sconto sull'affitto nel 2025/26

Nella nuova convenzione, valida per la stagione 2025/26, siglata tra Comune di Firenze e Fiorentina sullo stadio Artemio Franchi, in cui procedono i lavori di ristrutturazione, è previsto uno sconto sul canone di affitto che la società viola dovrà riconoscere all’amministrazione comunale.

Il club di proprietà di Rocco Commisso, per la prossima stagione dovrà versare i 600mila euro previsti dal contratto in essere, anche se questa cifra è «suscettibile di eventuali modifiche in riduzione, da regolare d’intesa tra le parti mediante conguaglio o altra forma di ristoro e/o rimborso di equivalente effetto, nel caso in cui la Fiorentina dovesse disputare fuori casa le partite di inizio stagione».

La Fiorentina ha presentato «una manifestazione preliminare d’interesse per la presentazione di una proposta per la realizzazione di alcuni interventi di ammodernamento e riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze e connesso utilizzo e gestione dell’impianto», si legge nel contratto aggiornato.

«Tali interventi si configurano come complementari ed ulteriori rispetto ai lavori dunque – da quanto si apprende – si tratta di piccole migliorie. In tale contesto, il Comune si impegna a valutare eventuali proposte di investimento e connessa gestione funzionale ed economica dello stadio Artemio Franchi in coerenza con la normativa applicabile, avuto anche riguardo ai criteri ed ai parametri di bancabilità e sostenibilità dell’intervento proposto ed all’impatto sociale del medesimo».