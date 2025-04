Il principe William sarà presente questa sera, al Parco dei Principi, per il quarto di finale di andata della UEFA Champions League tra PSG e Aston Villa. Lo scrive L’Equipe, ricordando che il figlio del re Carlo III, 42 anni, è un autentico tifoso del club di Birmingham, del quale ha seguito diversi incontri di Champions in questa stagione, come il ritorno degli ottavi di finale vinto contro il Bruges (3-0, il 12 marzo), al termine del quale ha espresso le sue intenzioni dicendo ai giornalisti presenti: «Ci vediamo a Parigi».

Se storicamente i Windsor hanno sempre mantenuto un rapporto distante con il calcio, William non nasconde il suo attaccamento ai “Villans”, che risale alla sua giovinezza. «Cercavo una squadra da tifare, i miei amici a scuola erano tutti tifosi del Manchester United o del Chelsea», spiegava alla BBC nel 2015. «Allora ho deciso di scegliere una squadra di metà classifica, che potesse farmi vivere delle montagne russe emotive».

E così è stato nella sua vita da tifoso, come quando l’Aston Villa si salvò all’ultimo secondo in Premier League il 26 luglio 2020 dopo un pareggio contro il West Ham (1-1), partita che il principe di Galles aveva seguito da casa, confidando poi: «Non ero mai stato così nervoso, i miei figli mi guardavano con orrore mentre saltavo sul divano, urlando».

Da allora, nonostante la distanza imposta dal suo ruolo di futuro monarca e il presunto dovere di neutralità legato alle sue responsabilità nella Federazione inglese (di cui è stato presidente onorario e che oggi patrocina), William sfida le convenzioni manifestando apertamente la sua gioia sugli spalti a ogni gol dell’Aston Villa.

Ancora più sorprendente, in una recente intervista al Sun, il marito di Kate Middleton ha ammesso di contribuire anonimamente a forum di tifosi online dedicati all’Aston Villa e di soffrire di una superstizione quasi patologica durante le partite viste in famiglia, al punto da chiedere ai suoi tre figli di cambiare posto se la squadra sta perdendo, «per cambiare la sorte».