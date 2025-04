Milan e Puma puntano sul giallo per la terza maglia 2025/26

Il sito specializzato Footy Headlines ha svelato nella giornata odierna il design della terza maglia prodotta da Puma che i calciatori del Milan indosseranno nella prossima stagione. Si tratta di una divisa da gioco che porta una vivace esplosione di colore nella tradizionale palette dei rossoneri.

La nuova terza maglia, infatti, presenta una base gialla arricchita da delicati motivi geometrici. Un distintivo colletto verde scuro offre un elegante contrasto con il colore principale, particolarmente vivace. Questa audace combinazione cromatica rappresenta una nuova direzione per il club italiano, pur mantenendo un’estetica raffinata.

Il giallo è un colore regolarmente utilizzato per le divise dei portieri del Milan, ma viene raramente impiegato per le maglie dei giocatori. L’ultima volta che il Milan ha indossato il giallo risale alla stagione 2014/15, quando anche in quella occasione fu sfruttato per la terza maglia. Il design di Puma include il suo iconico logo rosso sul petto a sinistra, mentre lo storico stemma del Milan—con le strisce rosse e nere, la scritta “ACM” e l’anno di fondazione “1899”— è ben visibile sul lato destro.