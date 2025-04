Mbappé: «Non è stato difficile scegliere tra il Real Madrid e i soldi»

Il caso Kylian Mbappé in Francia non ha mai cessato di esistere. Gli strascichi che l’addio al Paris Saint-Germain ha portato con sé sono ancora molto visibile fra tifosi e addetti ai lavori che seguono da vicino le vicende dei neo campioni della Ligue 1.

È bastata una semplice dichiarazione di Mbappé al programma “El Objectivo” della televisione spagnola LaSexta per riaccendere le polemiche in Francia. «Desideravo giocare per il Real Madrid. Scegliere tra il Real e i soldi non è stato complicato», ha dichiarato l’attaccante di Carlo Ancelotti.

«L’unica cosa che volevo era giocare qui, al Bernabeu, indossare questa maglia, segnare gol e sentirmi felice, con i tifosi che urlano il mio nome – ha aggiunto Mbappé –. I soldi sono importanti, certo, mi permettono di prendermi cura della mia famiglia, ma per me la felicità viene prima di tutto. Felicità in campo e nella vita. E sapevo che al Real l’avrei trovata».

Il polverone che si è alzato in Francia in seguito a queste dichiarazioni, in cui tutti hanno visto un chiaro riferimento al PSG di Nasser Al Khelaifi, ha costretto lo stesso calciatore, campione del Mondo nel 2018, a una specie di chiarimento per mezzo social: «Non c’è alcun riferimento al PSG. La domanda riguardava la mia prossima scelta, come optare tra l’Arabia Saudita o un club come il Real. Parlate di ciò che succede in Francia, il resto non vi riguarda perché non lo capite».

Inoltre, durante la già citata intervista, Mbappé ha fatto un passo indietro tornando sull’estate del 2022, quando era già stato un passo dal Real Madrid, ma poi rimase a Parigi con un rinnovo annuale: «Non è stata una decisione semplice. Ma ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Perez, fin dal primo giorno. Anche quando gli ho comunicato che sarei rimasto al PSG, ha continuato a dimostrarmi affetto e mi ha sempre mandato parole gentili. Questo per me conta molto. Ha sempre avuto un atteggiamento caloroso anche verso la mia famiglia, e queste cose si sentono. Fanno la differenza. È per questo che ho grande rispetto per lui e gli dico sempre che darò tutto per il club e per lui, per rendere orgogliosi i tifosi del Madrid».