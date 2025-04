Mondiale per Club, il Leòn fa ricorso al TAS contro l’esclusione dal torneo

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha registrato due ricorsi individuali da parte del Club León e del Club de Fútbol Pachuca contro la FIFA, presentati il 2 aprile 2025. I ricorsi riguardano la decisione dell’organo di governo del calcio mondiale di escludere il Club León dalla partecipazione al Mondiale per Club 2025, a causa della violazione delle norme sulla multiproprietà.

«Pachuca e Club León hanno presentato ricorso chiedendo l’annullamento della decisione del Comitato d’Appello della FIFA e la dichiarazione di conformità dei club ai requisiti di ammissibilità alla Coppa del Mondo per Club. Il Club León ha inoltre presentato un ricorso supplementare contro la decisione del Segretario Generale della FIFA, chiedendo di essere reintegrato nella competizione», si legge nella nota ufficiale del TAS.

Le parti stanno attualmente scambiando memorie scritte per questi ricorsi, in conformità con le regole arbitrali che disciplinano le procedure del TAS. I ricorsi saranno trattati con procedura accelerata e verranno ascoltati durante la settimana del 5 maggio 2025.

«Sono in corso anche i procedimenti del TAS per un ricorso separato presentato da Asociación Liga Deportiva Alajuelense (LDA) contro il Club León, Pachuca e la FIFA, depositato nel febbraio 2025. LDA sostiene che la partecipazione del Club León e del Pachuca alla Coppa del Mondo per Club sia contraria ai regolamenti e che uno dei due club, o entrambi, debbano essere esclusi», cosa che di fatto è accaduta.

Il ricorso della LDA chiede inoltre che sia proprio il club costaricano ad essere ammesso alla competizione in sostituzione della squadra eventualmente squalificata, in quanto club idoneo all’ingresso sulla base del ranking e delle norme che regolano l’accesso alla competizione. Questo caso verrà discusso dal TAS in udienza fisica a Madrid il 23 aprile 2025.

Negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni circa il club che avrebbe sostituito il Leòn nel torneo. Nel dettaglio, la FIFA starebbe pensando alla disputa di un playoff tra Los Angeles FC e Club America. La prima è vicecampione della Concacaf Champions League 2023, vinta dal León. La seconda parteciperebbe perché è la squadra della Concacaf meglio classificata nel ranking della Coppa del Mondo per Club FIFA.