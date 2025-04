Ufficiale, Kevin De Bruyne lascia il Manchester City a fine stagione

Alla fine di questa stagione, Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City. Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso giocatore belga, che compirà 34 anni il prossimo giugno, con un messaggio di addio al club che lo ha accolto quasi 10 anni fa.

«Che ci piaccia o no, è giunto il momento di dirci addio», ha scritto De Bruyne sul suo profilo di X (ex Twitter) nella sua lettera. Il centrocampista offensivo ha vinto sei Premier League e una Champions League con i Cityzens. Nel suo messaggio, il belga non ha dato alcune indicazioni su sul suo futuro da calciatore professionista. Ma negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dal francese FootMercato, si parla con insistenza di un suo sempre più probabile approdo in Arabia Saudita, in particolare modo al Neom, prossimo alla promozione in Saudi Pro League, e fra le città più in via di sviluppo del paese medio orientale.

«Ho letto questa settimana che lui è stato coinvolto in 280 gol e assist – ha commentato Pep Guardiola nella conferenza stampa prima del derby contro contro il Manchester United in campionato –. Nella Premier League lui è uno dei più grandi centrocampisti mai a giocare in questo paese e per questo club non c’è dubbio. Sempre quando dici una cosa del genere, devi essere attento per rispetto a quei calciatori che hanno giocato in molti ruoli e sono stati incredibili negli ultimi 20 o 30 anni in questo club. Ma dai, non c’è dubbio lui è uno dei più grandi di sicuro. Per la sua costanza, eccetto l’ultimo anno, anno e mezzo, a causa di problemi di infortuni».

«La costanza nelle partite importanti e non importanti, ogni tre giorni essere lì tutto il tempo. Non c’è dubbio. I suoi assist, gol, visione nell’ultimo terzo è così difficile da rimpiazzare. Tutti possono fare azioni e fornire assist, è quanti anni e partite che lo rende unico. Alla fine questo è un business, i giocatori devono performare bene e un allenatore deve fare altrettanto. Sappiamo che qualsiasi persona può discutere la sua prestazione durante questa decade è stata eccezionale. Abbiamo vinto molti trofei e lui è stato coinvolto in ognuno. Lo ricordiamo come parte di questo club e la dichiarazione che ha fatto al Club, quello che gli è stato detto la porta è aperta per il resto della sua vita. Qualsiasi cosa lui voglia fare qui o in un’altra parte, lui è parte della famiglia di questo club. L’impatto di alcuni giocatori trascende anche quello che hai fatto su questo campo. Kevin è uno di loro», ha concluso Pep Guardiola.