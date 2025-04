UEFA, nel 2025/26 crescono i premi per la Champions: oltre 2,5 miliardi ai club

La stagione 2024/25 non è ancora conclusa, ma i club e gli organi di governo del calcio europeo e mondiale guardano già al 2025/26. La UEFA ha svelato nella giornata odierna il budget per la prossima stagione, compresi i ricavi complessivi legati alla commercializzazione delle coppe europee, tra i diritti televisivi (la voce che pesa di più) e l’aspetto puramente commerciale.

Questa cifra passerà – secondo le previsioni della Federcalcio europea – dai 4,4 miliardi di euro di quest’anno ai 4,5 miliardi del prossimo. Si tratta in poche parole del fatturato lordo della UEFA Champions League, della UEFA Europa League, della UEFA Conference League e della Supercoppa UEFA 2025. Da questo dato si detraggono alcune voci, per arrivare poi alle cifre nette che vengono distribuite ai 104 club partecipanti alle coppe europee.

UEFA premi Champions League – Le cifre del 2025/26

Rispetto ai 4,5 miliardi di ricavi previsti, la UEFA effettuerà diverse detrazioni:

Costi organizzativi e amministrativi per le competizioni: 370 milioni di euro

Pagamenti di solidarietà: 440 milioni di euro

Distribuzione a Women’s Champions League e Youth League: 25 milioni di euro

Delle entrate nette risultanti di 3,665 miliardi di euro (3,554 miliardi nel 2024/25), il 6,5% sarà riservato al calcio europeo e rimarrà alla UEFA (238 milioni di euro rispetto ai 231 milioni del 2024/25), e il restante 93,5% sarà distribuito ai club partecipanti.

Sulla base delle previsioni, quindi, l’importo totale disponibile per la distribuzione ai club partecipanti nel 2025/26 è di 3,427 miliardi di euro, di cui 2,549 miliardi di euro saranno distribuiti ai club che partecipano alla UEFA Champions League e alla Supercoppa UEFA. A questi si aggiungono i restanti 878 milioni di euro che saranno distribuiti ai club che partecipano alla UEFA Europa League e alla UEFA Conference League. Bisognerà attendere la distribuzione dettagliata dei premi per avere un quadro specifico di come cambieranno gli incassi dei club.

UEFA premi Champions League – La distribuzione ai club

La UEFA quindi distribuirà ai club che parteciperanno alla fase a gironi delle tre competizioni circa il 76% dei suoi ricavi (3,427 miliardi), mentre un ulteriore 10,3% sarà distribuito alle altre società (tra chi verrà eliminato nei turni di qualificazione, chi non parteciperà alle coppe e la quota per la Champions femminile e per la Youth League).