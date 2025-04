Il sindaco Sala su San Siro: «Puntiamo a chiudere tutto entro l’estate»

«Dal nostro punto di vista c’è il desiderio di far rispettare le regole, di far sì che le valutazioni siano fatte in maniera più corretta possibile, ma rimane l’obiettivo di chiudere il tutto per l’estate». Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine dell’inaugurazione della base EasyJet di Milano Linate, commentando lo scetticismo sui tempi per il nuovo stadio espresso dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta.

«Su questa questione parlo con Oaktree e credo che Marotta legga come tutti la preoccupazione del fatto che ci sono anche tante resistenze, non certo dal nostro punto di vista. Marotta quello che deve fare è portare a casa lo scudetto», ha proseguito il primo cittadino milanese, di nota fede nerazzurra.

Quanto a un confronto con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sul tema, Sala ha spiegato che «abbiamo alcuni temi che sono all’ordine del giorno, certamente lo stadio è importante, perché va avviata una conferenza di servizi che veda la partecipazione di Regione».

Lo stesso Fontana ha spiegato che «non ho ancora visto i dettagli, devo incontrare nei prossimi giorni il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in quell’occasione mi presenterà anche il progetto, le necessità e le richieste, quindi si potrà essere anche più precisi nel valutare i tempi», intervenendo a margine di un evento all’istituto neurologico Carlo Besta di Milano.

«Bisogna vedere quali sono i tempi che si aspetta Marotta e bisogna vedere quali sono i problemi che eventualmente ci sono. Ho sempre detto innanzitutto che la città ha bisogno di uno stadio e secondo me la scelta di San Siro è sicuramente quella più opportuna», ha concluso.