La classifica dei miliardari italiani: Ferrero al top, Ardoino davanti a Elkann

Giovanni Ferrero, che guida l’impero di famiglia fondato da suo nonno Pietro e prozio Giovanni, si posiziona ancora una volta in testa alla classifica dei miliardari italiani.

Come riporta la rivista Forbes, l’imprenditore piemontese ha un patrimonio in crescita di 43,8 miliardi di dollari (al cambio attuale, 40,55 miliardi di euro). Ferrero è la 26esima persona più ricca del mondo e la quarta più ricca d’Europa, dopo che il suo gruppo ha chiuso l’esercizio 2022/23 con un record di ricavi (17 miliardi di euro). Per la prima volta dalla morte di Leonardo Del Vecchio, però, ha un rivale.

Classifica miliardari italiani patrimonio – La top 10

Al secondo posto c’è Andrea Pignataro, il fondatore di Ion Group, che ha un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. Pignataro, bolognese, è un ex trader di Salomon Brothers. Negli ultimi 20 anni, con il suo gruppo ha acquistato più di 30 aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie, senza portarne in Borsa nemmeno una. Entra in classifica per la prima volta quest’anno ed è in assoluto il più ricco tra i 265 nuovi miliardari del 2024.

Il leggero calo delle fortune di Ferrero e Pignataro rispecchia una tendenza comune ai miliardari italiani. Rispetto alla primavera, il loro numero è sceso da 73 a 71, con l’uscita di classifica del magnate della carne Luigi Cremonini e di quello dell’elettrochimica Federico De Nora, e il totale dei loro patrimoni da 301,7 a 292,4 miliardi. Entrambi i numeri, in ogni caso, sono i secondi più alti di sempre.

A completare il podio è Giorgio Armani, che ha un patrimonio di 11,3 miliardi di dollari. In totale, i miliardari italiani sono 73: nove in più di un anno fa e più che in qualsiasi edizione precedente della classifica di Forbes. Il totale dei loro patrimoni supera per la prima volta i 300 miliardi di dollari e arriva a 301,7, contro i 215,6 di un anno fa.

Al quarto posto c’è un altro nome nuovo: Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista di Tether, l’azienda che ha creato una delle principali stablecoin al mondo (cioè criptovalute il cui valore è ancorato a quello di un altro asset) e che recentemente è diventata azionista della Juventus. Devasini ha un patrimonio di 9,2 miliardi di dollari e precede Piero Ferrari (8,6 miliardi), che possiede circa il 10% della casa automobilistica fondata dal padre, Enzo.

Al sesto posto, con 7,6 miliardi, c’è la prima donna, Massimiliana Landini Aleotti, che assieme ai figli ha ereditato l’azienda farmaceutica Menarini dal marito, Alberto Aleotti. Alle sue spalle Sergio Stevanato (7 miliardi), presidente di Stevanato Group, uno dei primi gruppi mondiali di packaging per l’industria farmaceutica e di cartucce per l’insulina.

Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, marito e moglie, sono appaiati all’ottavo posto, con 6,4 miliardi di dollari. Un altro pari merito completa le prime dieci posizioni: quello tra i fratelli Gianfelice e Paolo Rocca (5,6 miliardi), eredi di Techint, la multinazionale fondata dal nonno, che spazia dall’impiantistica alla siderurgia, dall’ingegneria alla sanità.

Classifica miliardari italiani patrimonio – I patron sportivi presenti

Oltre ad Armani, patron della EA7 Emporio Armani Milano, sono diversi i miliardari italiani che possiedono, anche per eredità, un società sportiva, con particolare riferimento al calcio. Si tratta di Renzo Rosso patron del Vicenza, che insieme alla famiglia, possiede un patrimonio da 3,9 miliardi di dollari e si colloca al 27 posto°. Presente anche John Elkann, CEO di Exor (azionista di maggioranza della Juventus) con un patrimonio di 2,6 miliardi (38°).

Seguono i due fratelli maggiori Berlusconi (co-proprietari di Fininvest che controlla il Monza), Pier Silvio e Marina, con 2,1 miliardi a testa e in 42esima posizione. Ecco poi Massimo Moratti, ex patron dell’Inter che di recente ha venduto le proprie quote, come hanno fatto gli altri membri della famiglia, di Saras. Per lui patrimonio di 1,9 miliardi (49°). Ed ecco ancora, il proprietario della Cremonese, Giovanni Arvedi (1,8 miliardi), ma anche il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi (1,6 miliardi – 52°), Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina insieme al fratello Andrea, (1,4 miliardi – 60°). Subito dietro gli altri tre fratelli Berlusconi, Eleonora, Barbara e Luigi (patrimonio di 1,2 miliardi a testa).

Chiudono le ultime tre posizioni, i due eredi Squinzi e proprietari del Sassuolo, Veronica e Marco, e Danilo Iervolino, patron della Salernitana. Per i primi due, patrimonio personale di 1,1 miliardi, mentre per il terzo siamo a quota 1 miliardo.

Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani: