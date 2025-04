Trenitalia: rimborso istantaneo disponibile anche su sito e app

Novità per i passeggeri dei treni ad alta velocità “Frecce” (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) ed Intercity di Trenitalia, che anche per questa stagione è sponsor, tramite Frecciarossa, della Coppa Italia.

È ora infatti disponibile anche sull’app e sul sito dell’azienda, la modalità di rimborso istantaneo denominata Smart Refund, ora accessibile solo quando si riceve la comunicazione, via messaggio o via mail, del ritardo o cancellazione del treno (Smart Caring). Ricordiamo a quanto ammontano gli indennizzi e vediamo come utilizzare lo Smart Refund.

Rimborso ritardi Trenitalia – Tutto quello che c’è da sapere

Ecco, nel dettaglio, a quando scattano gli indennizzi per i rimborsi dovuti ai ritardi dei treni di Trenitalia:

per ritardi tra i 60 e i 119 minuti , l’indennizzo previsto è pari al 25% del prezzo del biglietto

, l’indennizzo previsto è pari al per ritardi di almeno 120 minuti, l’indennizzo previsto è pari al 50% del prezzo del biglietto.

Da sapere:

L’indennizzo può essere richiesto anche sotto forma di bonus

Il rimborso integrale viene erogato sono in caso di sciopero e se il passeggero decide di non partire.

Ecco, infine, come accedere a Smart Refund:

dalla pagina dedicata sul sito web di Trenitalia

dalla sezione “Info e Assistenza/Info su Rimborsi” dell’App di Trenitalia

utilizzando il messaggio o la mail di “Smart Caring”.

Una volta inserito il proprio indirizzo e-mail, si riceverà un codice OTP, inserito il quale, permetterà di procedere nella richiesta dell’indennizzo istantaneo. Lo stato di avanzamento di ciascuna pratica viene tracciato in maniera non modificabile e pubblicato sulla dashboard privata del cliente.