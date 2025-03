FIFA, ipotesi playoff per scegliere l'ultima squadra del Mondiale per Club

Un portavoce della FIFA ha fatto sapere che l’organo di governo del calcio mondiale «sta considerando» di organizzare una partita tra l’América, tre volte campione del calcio messicano, e il Los Angeles FC (club che milita nella MLS statunitense), per stabilire la 32esima e ultima squadra che prenderà parte alla prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, sostituendo il Club Leòn.

«La FIFA può confermare che sta valutando un incontro di playoff tra LAFC e Club América per il diritto a partecipare alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, in sostituzione del Club León (…) Ulteriori dettagli saranno forniti a tempo debito», ha dichiarato un portavoce all’agenzia di stampa EFE.

Lo scorso 21 marzo, la FIFA ha annunciato in un comunicato stampa che, a seguito di un procedimento disciplinare inizialmente valutato dalla Commissione Disciplinare e successivamente trasferito alla Commissione d’Appello, il León non potrà partecipare al Mondiale per Club poiché condivide lo stesso proprietario con un altro dei club partecipanti, il Pachuca.

Entrambe le società fanno parte del Grupo Pachuca, che include anche gli spagnoli del Real Oviedo e i cileni dell’Everton. A seguito di questa decisione, i “Panzas Verdes” si sono rivolti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) per presentare ricorso contro la risoluzione. Se il tribunale non dovesse modificare la decisione della FIFA, l’organo regolatore del calcio ha spiegato che è probabile che si disputi questo playoff per determinare l’ultima formazione qualificata.

«Il Los Angeles FC parteciperebbe alla sfida perché è stato il vicecampione della della Concacaf Champions League 2023, vinta dal León. L’América parteciperebbe perché è la squadra della Concacaf meglio classificata nel ranking della Coppa del Mondo per Club FIFA», ha aggiunto la FIFA.