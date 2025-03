Ufficiale, Andrea Berta è il nuovo Direttore Sportivo dell’Arsenal

L’Arsenal ha annunciato che Andrea Berta si unirà al club come nuovo Direttore Sportivo dei Gunners. Dopo essere stato accostato a più riprese al Milan, il dirigente italiano – che negli ultimi anni ha lavorato per l’Atletico Madrid – ha deciso di accettare l’offerta del club londinese.

Berta, si legge in una nota, «ha trascorso quasi 12 anni con l’Atlético e ha svolto un ruolo importante nel dare forma alle squadre che hanno vinto i titoli LaLiga nel 2013/14 e 2020/21 e l’Europa League nel 2018. Hanno anche vinto la Copa Del Rey, la Supercoppa UEFA e la Supercoppa spagnola durante il suo periodo al club, oltre a raggiungere due finali di UEFA Champions League».

Berta ha dichiarato: «Sono entusiasta di unirmi all’Arsenal in quello che è un periodo estremamente emozionante per il club. Ho osservato con grande interesse il modo in cui l’Arsenal si è evoluto negli ultimi anni e ho ammirato il duro lavoro che è stato profuso per ristabilire il club come una delle principali forze del calcio europeo con un seguito appassionato in tutto il mondo».

«Il club ha grandi valori e una ricca storia e non vedo l’ora di fare la mia parte nel dare forma a un futuro di successo con una grande squadra. Non vedo l’ora di iniziare il mio nuovo ruolo e non vedo l’ora di vivere la mia prima partita all’Emirates Stadium insieme ai nostri tifosi», ha aggiunto.