Quando cambia l’ora legale nel 2025? Quando spostare le lancette e come prepararsi

Quando cambia l’ora legale? Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, l’Italia passerà all’ora legale. Alle 2:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Questo cambiamento comporterà giornate con un’ora di luce in più alla sera, ma anche una riduzione di un’ora di sonno nella notte del cambio.

L’ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, si dovranno spostare le lancette un’ora indietro, tornando alle 2:00, segnando il ritorno all’ora solare.

Quando cambia l’ora legale? A cosa serve spostare le lancette

L’adozione dell’ora legale ha l’obiettivo di sfruttare al meglio le ore di luce naturale durante i mesi estivi, riducendo il consumo energetico legato all’illuminazione artificiale. Tuttavia, il cambio d’orario può influenzare il ritmo circadiano di alcune persone, causando disturbi del sonno e affaticamento nei giorni successivi all’adattamento.

Per prepararsi al cambio dell’ora, è consigliabile:

Andare a letto un po’ prima nei giorni precedenti al cambio, per adattare gradualmente il corpo al nuovo orario;

Esporsi alla luce naturale durante il giorno, favorendo la regolazione del ritmo circadiano;

Evitare caffeina e pasti pesanti nelle ore serali, per facilitare un sonno di qualità.

Quando cambia l’ora legale? Nessun cambiamento

È importante notare che, nonostante alcune voci circolate, l’ora legale nel 2025 non subirà anticipi: il cambio avverrà come di consueto nell’ultima domenica di marzo. Ricordiamo che la maggior parte dei dispositivi digitali si aggiornerà automaticamente, ma è bene verificare e regolare manualmente gli orologi analogici per assicurarsi di essere allineati al nuovo orario.