Champions, prezzi record per i biglietti di Real-Arsenal e Barça-Dortmund

I prezzi dei biglietti per le partite dei quarti di finale di Champions League di Barcellona e Real Madrid sono già ufficiali. I catalani affronteranno il Borussia Dortmund il 9 aprile a Montjuïc, mentre i Blancos di Carlo Ancelotti sfideranno l’Arsenal il 16 aprile al Bernabéu.

Il Real Madrid stabilirà un record storico con i prezzi per la gara di ritorno contro l’Arsenal. Secondo quanto riportato da Marca, i biglietti costeranno dai 125 euro per i posti nei settori dietro le porte nel quarto anello, fino ai 450 euro per la tribuna laterale. Questi prezzi superano i 115 e 325 euro delle stesse zone nelle partite contro Manchester City e Atlético Madrid, così come i 445 euro per il biglietto più caro lo scorso anno contro City e Bayern.

A Montjuïc, il biglietto più economico per Barcellona-Borussia Dortmund costerà 159 euro nei settori dietro le porte per la sfida del 9 aprile. Per i tifosi ospiti, invece, il prezzo sarà di 60 euro, in conformità con le regole imposte dalla UEFA sul prezzo riservato ai tifosi delle squadre avversarie. Il biglietto più costoso arriverà a 359 euro.

Curiosamente, anche i biglietti più economici per il match Real Madrid-Arsenal saranno quelli riservati ai quasi 4.000 tifosi inglesi, che pagheranno 60 euro per un posto nel quarto anello, come stabilito sempre dalle normative UEFA sul tetto al prezzo dei settori ospiti.

Facendo un confronto con l’Inter, unica squadra italiana rimasta in gioco nell’edizione 2024/25 della UEFA Champions League, i prezzi dei tagliandi per seguire i nerazzurri contro il Bayern Monaco sono decisamente più bassi. Si va da un minimo di 59 euro per il terzo anello verde a un massimo di 290 euro per la poltroncina rossa centrale.