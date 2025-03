Un nuovo stadio Via del Mare per il Lecce. E’ stato presentato questa mattina, in Comune, il progetto per la riqualificazione dell’impianto che ospita le gare casalinghe dei giallorossi. Un piano che rientra nell’ambito delle operazioni per i Giochi del Mediterraneo, la cui prossima edizione si disputerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Il progetto prevede in particolar modo la realizzazione di una nuova copertura che sarà ispirata al mare, con l’istallazione di 196 led. Copertura che non poserà sullo stadio, avrà 64 vele tese su una rete di funi di acciaio. Le operazioni si svolgeranno nell’arco di 10 mesi circa e consentiranno di sistemare la struttura in tempo per i Giochi.

Il progetto – ha spiegato il responsabile del progetto, Gaspare Quarta Colosso – è composto da 21 macro interventi. Il primo è quello che interessa il terreno di gioco che verrà sostituito, partendo dall’impianto di irrigazione e drenaggio, in più il terreno verrà traslato di 4 metri per metterlo in asse con la geometria dell’impianto.

Anche le panchine verranno spostate, migliorando così la visibilità della tribuna centrale inferiore. Come detto, verrà poi realizzata un’illuminazione, con dei proiettori a led colorati, che daranno una nuova immagine all’impianto. I podi verranno riqualificati, e la tribuna centrale avrà degli interventi, come un nuovo ascensore, e il ballatoio che permette l’accesso agli Sky Box. Anche i servizi igienici saranno ristrutturati e saranno ripristinati.

«Si celebra una cosa bella del calcio. Per me è emozionante, per chi ama profondamente squadra e territorio è il film di 10 anni. Il mio primo pensiero è allo stadio che prendemmo 10 anni fa, fatiscente e chiuso in alcuni settori. C’è stato questo percorso che ci ha portato a un momento importante per la città, che io sognavo di vivere da presidente», ha commentato Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce.

«L’evento principale è quello dei Giochi del Mediterraneo, ma la struttura sarà poi utilizzata in futuro. Sono felice anche che l’US Lecce abbia dato un impulso e che in un momento storico come questo si sia deciso di proporre un nostro piano economico e tecnico di fattibilità. Un gesto per dire: proviamo tutti insieme a esserci», ha aggiunto ancora.

«Ora i nostri tifosi potranno vivere la loro passione in uno stadio all’altezza delle nostre ambizioni. Ci misuriamo in un campionato importante, rappresentando il Sud Italia, in Serie B quelle che scalpitano per salire in Serie A, sono altre tre formazioni del nord, ci piace l’idea di poter continuare a raccontare una storia di eccellenza, figlio di una simbiosi perfetta tra società, territorio e istituzioni. Noi faremo il meglio perché i Giochi del Mediterraneo si svolgano nel migliore dei modi, noi saremo a disposizione per garantire la miglior riuscita dell’evento. E’ bello avere uno stadio che connette la sua storia con un vestito moderno», ha concluso.