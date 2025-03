Il Bayern Monaco vuole fare causa al Canada per l'infortunio di Davies

Alphonso Davies ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro durante la finale per il 3°-4° posto di CONCACAF Nations League fra il suo Canada e gli Stati Uniti che gli costerà un periodo di sei mesi lontano dai campi da gioco.

L’infortunio del terzino, che salterà il resto della stagione compreso i quarti di finale contro l’Inter in Champions League, ha creato un caso diplomatico fra Bayern Monaco e la federcalcio canadese, visto che Davies aveva già riportato un problema fisico durante la semifinale contro il Messico.

Proprio su questo fatto si basano le contestazioni del club bavarese portate avanti dal suo amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, che ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia che il club potrebbe intraprendere azioni legali per tutelarsi.

L’agente di Davies, Nedal Huoseh, ha parlato di una situazione ampiamente evitabile che poteva essere prevenuta lasciando il suo assistito in panchina. Venerdì sera la federazione canadese gli aveva comunicato che non avrebbe giocato, ma poi tutto è cambiato inaspettatamente e – secondo i bavaresi – in modo del tutto ingiustificato, visto che si trattava della finale per il 3°-4° posto.

«Chiediamo al Canada un chiarimento completo sugli eventi e ci riserviamo espressamente il diritto di intraprendere azioni legali – ha commentato l’ad del Bayern Monaco, Dreesen –. Mandare un giocatore palesemente infortunato, con un ginocchio già compromesso, su un volo intercontinentale di 12 ore senza un’accurata valutazione medica è, dal nostro punto di vista, gravemente negligente e una chiara violazione del dovere medico».