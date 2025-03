Genoa, Blazquez tra Sucu, 777 e A-Cap: «Il 18 dicembre il nostro Independence Day»

Sabato il Genoa affronterà la Juventus senza concentrarsi troppo sulla classifica, indossando una maglia speciale in omaggio al Boca Juniors. Il club argentino, fondato nel 1905 da emigranti genovesi, celebra il suo 120° anniversario. Grazie all’arrivo di Vieira, la squadra ligure può godersi un finale di stagione sereno, ormai lontano dalla lotta per la salvezza.

“A livello sportivo credo che Patrick abbia fatto un lavoro che non si può contestare – ha dichiarato l’amministratore delegato Blazquez durante la presentazione della maglia celebrativa dedicata al Boca –. I punti sono lì. Le statistiche sono lì. E su questo, ovviamente, sono contento. È quello che abbiamo sempre detto: questa era già una squadra forte, forse solo gestita non nel migliore dei modi”. Per quanto riguarda il futuro dell’allenatore, Blazquez ha aggiunto: “Vieira ha un contratto per l’anno prossimo, non devo confermare niente”.

Nel frattempo, i dirigenti sono già impegnati nella costruzione della squadra per la prossima stagione, come sottolineato dall’amministratore delegato: “Ci stiamo pensando da tanti mesi, perché il lavoro è costante. Non è qualcosa che inizi solo quando finisce il campionato. Pensiamo sempre alla squadra e lo scouting lavora tutto l’anno, come accade in tutti i club. Lo stiamo facendo con i nostri osservatori, ma anche con il presidente Sucu e con Razvan Rat (ex calciatore e ora membro del consiglio d’amministrazione, ndr). Siamo tutti al lavoro per costruire la squadra del prossimo anno”.

Il Genoa, inoltre, è stato messo al riparo dalle difficoltà economiche che hanno colpito il gruppo A-Cap, finanziatore di 777 Partners, già proprietari del club. La decisione di Blazquez di approvare l’aumento di capitale lo scorso 18 dicembre si è rivelata fondamentale, garantendo stabilità grazie al supporto dell’attuale azionista di maggioranza, l’imprenditore rumeno Dan Sucu. “Il 18 dicembre sarebbe l’Independence Day per il Genoa – ha ironizzato Blazquez con una punta di polemica –. Anche se c’è qualcuno che ancora tifa per loro”.