Totti: «Vado a Mosca come uomo di sport: andrei anche a Kiev»

Francesco Totti si recherà a Mosca l’8 aprile per prendere parte a un evento legato all’International Rb Award, organizzato da una testata specializzata in sport e scommesse, che vede proprio l’ex capitano della Roma come protagonista. Tuttavia, potrebbe rinunciare alla partecipazione qualora dovesse ricevere “una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all’evento”. Lo ha dichiarato lo stesso Totti all’ANSA, precisando che “da uomo di sport ne promuove i valori in giro per il mondo”. Il suo intervento arriva dopo che, per giorni, la notizia del viaggio a Mosca ha suscitato un acceso dibattito politico.

“Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità”, ha spiegato Totti. “Detto questo, se mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all’evento di Mosca non esiterei un momento a fare un passo indietro”.

“Tutto il resto – ha aggiunto ancora – trovo che siano solo ipocrisie e speculazioni di chi vuole trarre visibilità attraverso il mio nome”. Nel frattempo, Valerio Staffelli ha provato a consegnargli il Tapiro d’oro di ‘Striscia la Notizia’ in merito alla vicenda, ma Totti ha evitato il confronto, salendo in auto senza rilasciare dichiarazioni. Secondo ‘Striscia’, il veicolo sarebbe stato parcheggiato sulle strisce pedonali.

Fonti vicine all’ex capitano della Roma hanno voluto sottolineare che “la sua carriera in campo e fuori parli per lui, viste le decine di iniziative negli anni a favore della pace”. Le stesse fonti hanno poi aggiunto che “sono migliaia i brand e i viaggiatori che per business ogni giorno hanno rapporti commerciali con la Russia”.