MFE-Mediaset, oggi CdA per valutare l’offerta su Prosieben

Mfe-Mediaset, che è già primo azionista con quasi il 30% del capitale di Prosieben, terrà un Cda nel pomeriggio per discutere anche un’offerta che possa portare al controllo del gruppo media tedesco. La riunione era calendarizzata da inizio anno ma, secondo fonti di mercato, il Biscione sta decidendo di procedere per una presa di controllo di Prosieben. In rialzo i titoli di Mediaset a Piazza Affari nonostante un andamento complessivo ribassista: le azioni di categoria ‘A’ salgono dell’1,88% a quota 3,5760 euro, quelli di categoria ‘B’, che esprimono piu’ diritti di voto in assemblea (10 ciascuna), migliorano del 2,27% a quota 4,960 euro. A Francoforte, invece, il titolo Prosieben balza del +7% a 6,8725 euro.

Con i conti del 2024 Prosieben ha effettuato una svalutazione da quasi 400 milioni mentre la scorsa settimana ha ceduto il sito Verivox a Moltiply. Da tempo Mfe-Mediaset è scontenta delle risposte del gruppo tedesco ai suoi ‘input’ e da tempo gli analisti attendevano che potesse muovere su Prosieben, anche se le previsioni finora convergevano su un periodo successivo all’insediamento del nuovo governo in Germania.

L’anno scorso il gruppo media tedesco ha registrato un fatturato in lieve crescita a 3,9 miliardi e una perdita netta di 122 milioni rispetto ai 134 precedenti. Sul risultato ha pesato in particolare la svalutazione dell’avviamento nel segmento Dating & Video, per un totale di 386 milioni. Il dividendo è rimasto immutato a 0,05 euro. “Se dovesse arrivare un’offerta” da parte di Mfe-Mediaset “dovrà essere valutata”, ha affermato l’amministratore delegato di Prosieben, Bert Habets.

Ora l’offerta sembra pronta e difficilmente potrà discostarsi molto da un’Opa, ma gli obiettivi sul tavolo del Biscione per ora erano di avere il controllo del gruppo tedesco senza arrivare a detenerne la totalità o quasi.