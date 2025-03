Non solo PSG, il QSI pronto ad acquistare il Malaga

Il Malaga, attualmente in Segunda Division (la serie b spagnola) è finito nel mirino del Qatar Sports Investments, proprietario della maggioranza del Paris Saint-Germain e azionista di minoranza del club portoghese del Braga.

Il Malaga è attualmente di proprietà del gruppo spagnolo BlueBay, che si occupa di alberghi e immobili e detiene il 49% delle quote, e fra i soci figura anche Abdullah Al Thani, imprenditore proveniente proprio dal Qatar. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il club si trova al momento sotto amministrazione controllata che condiziona e non poco qualsiasi operazione di cessione.

Il gruppo, guidato dal presidente del PSG Nasser Al Khelaifi, ha di recente acquistato il 21,67% del Braga, ma sta coltivando i suoi interessi anche al di fuori del calcio, come testimonia la realizzazione del circuito più internazionale di padel, Premier Padel. Inoltre, non a dimenticato come il Qatar Investment Authority (QIA), il fondo di investimento sovrano del paese medio orientale, ha recentemente ampliato la sua presenza nel mondo dello sport con l’acquisto di una partecipazione nella scuderia Audi di Formula 1 nel 2024 e nella franchigia della NBA Washington Wizards nel 2023.

Tornando al QSI, il dossier Malaga è sotto la lente di ingrandimento da diverso tempo e viene considerato come una importante possibilità di investimento. Da una parte c’è la storia del club, fondato nel 1904, i piani già pronti per la ristrutturazione del suo stadio che sarà una delle sedi dei Mondiali 2030 che la Spagna sta co-organizzando con Portogallo e Marocco.

Inoltre, dopo anni di investimenti sul settore giovanili, il Malaga ha uno dei vivai più floridi della Spagna, con il nuovo centro di allenamento appena inaugurato nel 2023. Inoltre, un altro punto di interesse per il QSI è il fatto che il Malaga sia l’unica squadra presente in tale città, che è la sesta più grande e una delle mete turistiche più conosciute della Spagna.

Al momento non arrivano conferme ufficiali da parte del QSI sul fronte Malaga, anche se dal Qatar fanno sapere che «si sta esplorando una serie di opportunità di investimento in Europa e America in questo momento».