Inter, bonus scudetto da un milione per Simone Inzaghi

Nel contratto siglato la scorsa estate fra Simone Inzaghi e l’Inter, oltre a un ingaggio garantito di 6,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, è presente una bonus legato alla vittoria dello scudetto.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, un bis dei nerazzurri, campioni di Italia in carica, garantirebbe all’allenatore ex Lazio un bonus pari a 1 milione di euro. Un ricco premio che la scorsa estate riuscì a mettere d’accordo le parti per l’ultimo rinnovo di contratto.

Ovviamente si tratta di una motivazione in più per Inzaghi, ma anche la stessa squadra non rimarrebbe proprio a bocca asciutta. Infatti, se oltre allo scudetto, Lautaro e compagni riuscissero nell’impresa di centrare il secondo Triplete nella storia nerazzurra, ecco che la società è pronta a garantire a tutto il gruppo squadra ben 6 milioni di euro di premi.

Intanto, nelle prossime ore Inzaghi riabbraccerà tutti i calciatori impegnati con le varie nazionali e inizierà a pensare al rush finale della sua Inter, fra campionato, Coppa Italia (con doppio derby in semifinale) e Champions League, dove ai quarti di finale c’è il Bayern Monaco.