Il Comune di Milano cerca un legale per l'operazione San Siro

Il Comune di Milano cerca un consulente legale per l’assistenza nell’operazione per la proposta di acquisto dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe, sia in fase di valutazione delle proposte sia di negoziazione. La procedura di selezione è stata pubblicata sul sito del Comune con le domande potranno essere inviate fino al 4 aprile.

Le attività si svolgeranno prevalentemente negli ambiti del diritto civile e commerciale-societario, anche internazionale, del diritto amministrativo e dei contratti pubblici, in materia edilizia, urbanistica e nel campo dei beni culturali. In particolare il consulente si potrà occupare di esame e studio dei documenti relativi alla proposta di acquisto presentata da Inter e Milan e alle proposte di interesse dell’amministrazione eventualmente individuate all’esito dell’avviso pubblicato, dell’ individuazione e dell’analisi degli elementi rilevanti dell’operazione, sotto il profilo commerciale-societario ed economico finanziario, di approfondire le questioni giuridiche e di supportare la definizione delle condizioni contrattuali e della relativa negoziazione.

La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla eventuale firma dell’atto negoziale conclusivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 per un compenso di pari a euro

116.000 oltre spese generali forfettarie (15%), CPA (Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense) e IVA.

(Image credit: Depositphotos)