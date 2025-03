Juve, cresce il numero di Fan Club: tesserati da record

La Juventus può contare su un numero di tifosi, in giro per il mondo, sempre più grande. La stagione 2024/25 conferma una crescita costante dei Juventus Official Fan Club (JOFC).

Nel confronto tra le ultime due stagioni, il numero totale di JOFC è passato da 539 a 553, registrando un aumento di 14 club in diverse aree geografiche del mondo. Una crescita che ha toccato varie parti del globo:

Italia : da 409 a 419 JOFC. Spicca, in particolare, il primato solitario della Sicilia, con ben 51 Club, seguita da Lombardia con 49 e Piemonte con 40. La Lombardia è sul gradino più alto del podio per tifosi affiliati, quasi 18 mila, davanti a Puglia e Piemonte.

: da JOFC. Spicca, in particolare, il primato solitario della Sicilia, con ben 51 Club, seguita da Lombardia con 49 e Piemonte con 40. La Lombardia è sul gradino più alto del podio per tifosi affiliati, quasi 18 mila, davanti a Puglia e Piemonte. Europa : da 59 a 63 JOFC

: da JOFC Extra UE: da 130 a 134 JOFC

Il coinvolgimento internazionale assume contorni sempre più globali: basti pensare che esiste un JOFC in ben 54 paesi nel mondo, con record per la Cina (20): tra le sedi più particolari, e spesso lontane, dei nostri JOFC figurano Armenia, Australia, Camerun, Costa Rica, Papua Nuova Guinea, Repubblica Dominicana, Sierra Leone e anche una nello stato USA delle Hawaii nella capitale Honolulu.

L’entusiasmo bianconero non si manifesta solo attraverso la crescita dei club, ma anche nell’aumento notevole dei soci. Per la stagione 2024/25, il numero di iscritti ha sfiorato quota 138mila, un record assoluto nella storia dei JOFC, in netta crescita rispetto ai 112 mila della scorsa stagione.