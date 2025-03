Indagine San Siro: incontro tra il pm e l'avvocatura del Comune

C’è stato un incontro oggi in Procura a Milano tra il procuratore Marcello Viola e Antonello Mandarano, a capo dell’Avvocatura del Comune.

Tra i temi al centro della discussione, che è stata definita di carattere generale e interlocutoria, probabilmente anche quelle indagini delicate che hanno messo in difficoltà la Giunta guidata da Giuseppe Sala, in particolare quelle sulla gestione urbanistica della città, nelle quali sono indagati o imputati molti ex o attuali funzionari e dirigenti comunali.

Da quanto si è saputo, sarebbe stato anche affrontato l’argomento della vendita dello stadio San Siro e delle aree limitrofe di San Siro, al centro di un fascicolo aperto da qualche giorno a modello 45, ossia per ora senza ipotesi di reato né indagati.

Nell’ambito di questo fascicolo conoscitivo, nato da un esposto e da una querela del Comitato Sì Meazza di Luigi Corbani, la Guardia di Finanza dovrà effettuare una serie di accertamenti a partire da verifiche sulla congruità del prezzo di cessione, su cui può accendere un faro anche la Procura della Corte dei Conti della Lombardia.