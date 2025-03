Banca Mediolanum, crescono i dividendi: quanto incassano i Berlusconi

La famiglia Berlusconi va all’incasso dei dividendi provenienti da Banca Mediolanum. Nei giorni scorsi il CdA della banca ha infatti approvato il bilancio del 2024 e proposto un dividendo pari a un euro per azione, che sarà approvato dalla prossima assemblea degli azionisti.

Nella nota pubblicata da Banca Mediolanum si legge: «il Consiglio d’Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti un dividendo complessivo di un euro per azione, pari a circa 737 milioni, il 42% in più rispetto al 2023. L’importo è composto da un acconto di € 0,37 per azione distribuito a novembre u.s. e da un saldo di € 0,63 per azione».

In particolare, quindi, la Fininvest della famiglia Berlusconi (la holding attraverso cui tra le altre controlla il Monza) ha il 30,08% delle azioni di Banca Mediolanum, pari a circa 224.123.716 azioni: complessivamente, quindi, il dividendo sul bilancio 2024 dovrebbe essere pari a 224,1 milioni, di cui 82,9 milioni incassati a novembre 2024 e 141,2 milioni da incassare ad aprile.