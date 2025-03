Combinare l’eredità del passato con l’innovazione per scovare i migliori talenti nel mondo del calcio e per aiutare i club a trovare i profili più ada: per la propria mission. È questa la nuova vita di Team Raiola, che dopo la prematura scomparsa del super agente Mino Raiola e la separazione dall’avvocatessa brasiliana Rafaela Pimenta, ha deciso di indagare nuovi segmenti di business.

La collaborazione tra Team Raiola e Raiola Global Management

Dalla scomparsa di Mino Raiola, nell’aprile del 2022, il Team Raiola vede sostanzialmente l’impegno di tre protagonisti: José Fortes Rodríguez – ex capitano dell’AZ Alkmaar, impegnato sul mercato olandese –; Vincenzo Raiola, che ha preso in mano tutto il mercato italiano e Nima Modyr, con cui Team Raiola ha siglato una partnership per seguire tutta l’area scandinava. Parallelamente, da un’idea di Mario Raiola figlio di Mino – è nata a Londra Raiola Global Management, una realtà che, dopo due anni di fase startup, si prepara a imporsi sul mercato con un’offerta di servizi di analytics e advisory innovativi.

Team Raiola è stato uno dei primi clienti di Raiola Global Management, anche grazie al legame familiare tra Enzo e Mario. È stato proprio Mario a credere fortemente nel potenziale di questa nuova direzione, sostenendo un investimento milionario sulla componente analitica e di prodotto tecnologico. L’obiettivo è integrare alle competenze tradizionali – tipiche delle agenzie calcistiche tecnologie all’avanguardia, capaci di rendere più efficace il lavoro quotidiano di agenti, scout e altri professionisti del settore.

«Il calcio sta evolvendo rapidamente nel modo in cui vengono scoperti i talenti e sviluppate le strategie di business. Raiola Global Management nasce proprio per colmare il gap tra innovazione e tradizione, fornendo a club, investitori e agenti strumenti di analisi avanzata che creano un impatto reale. Il nostro obiettivo non è solo supportare il processo decisionale, ma accompagnare i nostri clienti dall’analisi iniziale fino all’esecuzione della strategia, garantendo scelte più precise e mirate», ha spiegato a Calcio e Finanza Mark Nervegna, Managing Director di Raiola Global Management.

L’evoluzione di Team Raiola dopo la scomparsa di Mino

Il modello di rappresentanza, infatti, non cambia rispetto al passato: la priorità resta quella di garantire ai calciatori un supporto a 360°, ma con strumenti tecnologici e analitici più avanzati rispetto a prima. La modernizzazione dell’agenzia non significa un distacco dai metodi tradizionali, ma un’evoluzione strategica che unisce esperienza e innovazione.

Team Raiola, del resto, non ha intenzione di puntare sulla quantità, ma sulla qualità, ponendosi come obiettivo la procura di circa 80-90 calciatori, cercando di avere nel proprio “portafoglio” i top 11 di quattro diverse annate. E per farlo, ha deciso di unire l’intuito e lo sguardo soggettivo degli scout ai dati oggettivi, per massimizzare il potenziale di questo lavoro.

«I dati sono una risorsa straordinaria, ma il calcio non è uno sport che può essere ridotto a sole statistiche. Il nostro approccio combina il rigore dell’analisi avanzata con l’intuito e l’esperienza di scout e business partner, proprio come accade nei principali sport americani. Il vero valore nasce dall’intersezione tra numeri e l’intuito personale: è questa combinazione che permette ai nostri clienti di avere un vantaggio competitivo concreto», ha aggiunto Nervegna a proposito di questo mix di oggettività e soggettività, alla base del successo di questo progetto.

Raiola Global Management ha creduto fin dall’inizio nella forza dell’innovazione e nell’utilizzo avanzato dei dati per migliorare il processo decisionale nel mondo del calcio. L’obiettivo è offrire un servizio concreto e completo agli stakeholder del settore – agenti, club, investitori – combinando analisi oggettiva e strumenti tecnologici.

Questa visione ha permesso a Team Raiola, di rafforzare la propria attività di scouting su più livelli, analizzando in modo strutturato sia i settori giovanili (academy), sia le prime squadre, colmando così un vuoto ancora presente nel mercato.

È stato l’interesse dei club nei confronti di questo servizio a favorire il lancio della nuova start-up di advisory. La grande novità risiede nella capacità di fornire un supporto oggettivo– basato sui dati – a quello che è lo sguardo soggettivo degli scout. Un sistema che consente di studiare strategie su misura per i club calcistici, andando ad individuare le soluzioni migliori sul mercato sulla base delle richieste (dalla ricerca di un calciatore per un determinato ruolo, alla volontà di puntare su profili sottovaluti che possano garantire una rivendita futura di alto livello).

L’importanza degli scout nella modernizzazione del business

Gli stessi scout di Team Raiola sono coinvolti nel progetto e hanno dovuto cambiare il loro modo di lavorare. Per fare un esempio, nell’osservazione di calciatori delle academy, gli scout non prendono più appunti come in passato, ma devono quantificare le abilità dei giocatori utilizzando uno score da 1 a 5, un giudizio che una volta raggiunto uno storico di quattro o cinque anni – consentirà di mettere in correlazione il giudizio dell’osservatore e lo sviluppo della carriera del calciatore.

Per arrivare fino a questo punto, il business ha investito in analisi avanzata, database interni e software proprietari di scouting, monitorando oltre 50.000 giocatori in 100 competizioni mondiali. Raiola Global Management collabora con piattaforme di data analysis come StatsBomb, SkillCorner, Eyeball e Wyscout, per combinare dati quantitativi con l’esperienza diretta di scouting. «Uno dei nostri compiti è mettere nelle mani degli agenti di Team Raiola il massimo delle informazioni, affinché possano individuare e valorizzare i migliori talenti in modo strategico. Non ci limi3amo a segnalare un nome, ma offriamo un quadro dettagliato su come un giocatore può inserirsi in un progetto tecnico e crescere nel tempo, massimizzando le loro carriere», ha spiegato ancora Nervegna a Calcio e Finanza.

I target della nuova start-up di advisory

L’utilizzo di intelligenza artificiale e modelli predittivi permette di identificare talenti emergenti, prevedere trend di mercato e stabilire quello che viene definito il “reale valore di mercato”. Il focus è fornire analisi dettagliate – agli agenti, ma anche ai club, ai fondi d’investimento e alle società di consulenza – su valore dei giocatori, strategie di acquisizione e gestione patrimoniale nel mondo del calcio. Raiola Global Management punta a lavorare in esclusiva con un numero limitato di club e investitori, così da seguire I progetti da vicino con strategie su misura in base alle rispettive necessità e obiettivi.

Secondo Nervegna, «in un settore sempre più complesso e competitivo, crediamo che la qualità superi la quantità. Per questo lavoriamo con un team ristretto e con pochi partner accuratamente selezionati, così da poter garantire una visione d’insieme e monitorare da vicino il progresso di ogni progetto. Questo ci permette di essere coinvolti in ogni fase del processo, dalla strategia iniziale all’implementazione, assicurando che ogni decisione sia basata su dati concreti e un pensiero strategico a lungo termine».

Sul fronte dell’analisi, molti club italiani risultano ancora in ritardo rispetto agli standard internazionali. Secondo Raiola Global Management, esiste un ampio margine di crescita per supportare questo segmento di mercato. Il calcio europeo, infatti, sta vivendo una forte influenza da parte del modello americano, e il boom di investimenti nel settore sta accelerando un’evoluzione profonda dell’intero ecosistema. In questo contesto, la capacità di guidare strategicamente i diversi stakeholder – dai club agli investitori — è diventata una priorità assoluta.

«Negli sport americani, l’uso dei dati è diventato il cuore della strategia di scouting e gestione delle squadre. Il calcio europeo sta seguendo questa direzione, e noi vogliamo essere protagonisti di questa evoluzione. Abbiamo investito in tecnologie e modelli predittivi per offrire ai nostri partner – che siano club, agenti, investitori o fondi – una visione completa e immediatamente azionabile delle loro strategie. Il nostro obiettivo è dare loro gli strumenti per anticipare le tendenze del mercato e prendere decisioni più concrete», ha concluso Mark Nervegna.