Il titolo Juve apre in crescita in Borsa dopo l’esonero di Thiago Motta

Sale in Borsa il titolo della Juventus, il giorno dopo l’esonero di Thiago Motta. Ieri infatti il club bianconero ha ufficializzato la decisione di esonerare l’allenatore: Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile, si legge nella nota.

Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani (oggi, ndr) dirigerà il primo allenamento, conclude la Juventus.

In mattinata il titolo del club bianconero in Borsa ha aperto addirittura toccando un massimo di +4,7% a 3,36 euro per azione rispetto alla chiusura di venerdì, scendendo poi intorno al +2% alle 10. Ancora bassi i volumi, con 365mila pezzi scambiati su una media quotidiana degli ultimi tre mesi pari a 1,8 milioni. La capitalizzazione della Juventus tocca quindi quota 1,24 miliardi di euro circa.