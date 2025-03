Dove vedere Italia Danimarca Under 21 tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Danimarca Under 21 tv streaming, amichevole in programma quest’oggi

Gli Azzurrini di Nunziata cercano pronto riscatto dopo la sconfitta, anche quella in amichevole, subita contro l’Olanda. Si tratta dell’ultimo impegno in programma prima degli Europei di categoria che inizieranno per l’Italia il prossimo 11 giugno contro la Romania. Le altre avversarie nella prima fase, con gli Azzurrini che sono stati inseriti nel gruppo A sono Spagna e Slovacchia. Passeranno alla fase a eliminazione diretta, che inizierà con gli ottavi di finale, saranno le prime dei quattro gironi.

Dove vedere Italia Danimarca Under 21 tv streaming – Quando si gioca e le probabili formazioni

Italia-Danimarca Under 21, match amichevole prima dell’inizio in estate degli Europei di categoria, si terrà allo stadio Tombolato di Cittadella, il 24 marzo 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.15.

Le sfida sarà visibile su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Ecco di seguito le probabili formazioni per questa amichevole:

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angor; Bianco, Prati, Pisilli; Pafundi; Ambrosino, Esposito. CT. Nunziata.

DANIMARCA (4-3-3): Jungdal; Bak, Kristensen, Provstgaard, Jelert; Sorensen, Chukwuani, Fraulo; Daghim, Kjerrumgaard, Boving. CT. Hojer

Questi, invece, i 26 calciatori scelti da Nunziata per i due impegni di questa pausa nazionale: