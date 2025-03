MFE-Mediaset, Prosiebensat cede Verivox: operazione da oltre 230 milioni

Dopo vari tentativi, la strategia di MFE-Mediaset di cedere gli asset ritenuti non strategici della controllata tedesca Prosiebensat.

Infatti, come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, si è conclusa l’operazione di cessione di Verivox, piattaforma di comparazione, al gruppo italiano Moltiply per un’operazione da 231,5 milioni di euro. Cifra che sarà utilizzata, come da strategia approvata da Mediaset, per ripianare parte del debito Prosiebensat.

Una cessione che però ha visto Prosiebensat rivedere le stime iniziali di un anno fa fatte su Verivoc. Infatti, la società tedesca prevedeva di incassare ben 400 milioni dalla sua vendita L’accordo include anche un possibile earn-out fino a 60 milioni, legato ai risultati economici di Verivox nel 2025.

Si è conclusa così una vendita, nell’ultimo giorno possibile secondo i contratti firmati fra le parti, dopo che Mediaset aveva bocciato la prima strategia proposta da Prosiebensat: un bond convertibile che avrebbe portato General Atlantic (in possesso delle quote di minoranza degli asset non core in vendita, ma con potere di veto) al 10% della stessa tv tedesca.

Per sbloccare la vendita di Verivox, quindi, è stato necessario che Prosiebensat abbia rilevato le quote di General Atlantic impegnandosi a pagare 10 milioni in contanti, trasferire il 2,5% delle proprie azioni (dal valore di circa 38 milioni) e garantire un’ulteriore exit fee di 50 milioni in caso di futura vendita di ParshipMeet. Rispetto però ai 231,5 milioni dell’operazione ci sono quasi 100 milioni necessari a chiudere il cerchio riducendo l’incasso netto.

Ma questa cessione è a tutti gli effetti il vero primo passo di Prosiebensat sulla strada tracciata, ormai mesi fa, da Mediaset. Il gruppo di Cologno Monzese, guidato da Pier Silvio Berlusconi, a breve è atteso dai vari mercati per il lancio dell’Opa, che sarò possibile una volta sfondato il muro del 30% del capitale. Allo stato attuale, Mediaset controlla il 29,9% di Prosiebensat.