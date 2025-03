Milan, Furlani a Dubai dagli sponsor: si punta a un nuovo accordo con Emirates da oltre 30 milioni

Mentre il Milan di Sergio Conceiçao è diviso in giro per il mondo per gli impegni con le nazionali, la società rossonera guarda al futuro e fra scelta del nuovo direttore sportivo (che porterà quasi sicuramente un altro allenatore) e impegni con gli sponsor, gli impegni di certo non mancano. E in prima linea c’è l’amministratore delegato, Giorgio Furlani.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, l’ad rossonero è ormai vicino al proprio ritorno che dovrebbe portare all’accelerazione definitiva per la scelta del nuovo ds. Da Dubai Furlani, che è già tornato a Milano, è pronto a portare notizie più che positive per il club. Infatti, il giro degli sponsor conferma la popolarità del brand Milan in uno dei paesi principali del Medio Oriente.

In particolare, secondo indiscrezioni, il viaggio a Dubai è stata l’occasione perfetta per parlare con Emirates, che ormai dal lontano 2007 è il main sponsor del Milan. E sembra che questo sodalizio sia destinato a durare, nonostante risultati sul campo altalenanti, che hanno comunque portato la Supercoppa italiana in bacheca. Vinta proprio nel Medio Oriente, in Arabia Saudita, altro grande mercato in forte via di sviluppo.

Proprio per questo, Furlani sta lavorando con Emirates a un nuovo accordo. Quello attuale scade nel 2026 e ha un contributo variabile che per esempio nella scorsa stagione ha portato 19 milioni di euro (rispetto ai 16,2 milioni del 2022/23), ma si punta a prolungarlo di almeno ulteriori tre-cinque anni a cifre superiori. L’obiettivo di Furlani è quello di garantire al Milan un contratto da oltre 30 milioni, che può essere la cifra massimale che il club può raggiungere in una stagione, e che duri fino al 2030.

Ma non solo Emirates. Durante la sua permanenza a Dubai, Furlani, che ha potuto lavorare nella sede rossonera aperta nel novembre 2023, ha incontrato anche potenziali nuovi sponsor. Fra questi anche Kerzner International, leader nel settore dell’ospitalità di lusso, con cui il Milan sta già collaborando come testimonia Siro un esclusivo hotel cinque stelle sviluppato in collaborazione con il club rossonero. Fra i vari servizi garantiti ai clienti, in questa struttura ci si può allenare seguendo i programmi adottati dai calciatori rossoneri.

Arrivano conferme che tutti gli attuali partner dell’area MENA hanno l’intenzione di continuare la propria collaborazione con il Milan, andando a rivedere gli attuali contratti, sia per quanto riguarda durata e compenso. Fra questi c’è anche CFI Financial Group.

In attesa di conoscere se il Milan potrà giocare in Champions League anche la prossima stagione, portare il brand rossonero nella massima competizione europea ha una valenza molto importante proprio in chiave sponsor, l’ad Furlani conferma così l’appeal che ha il club all’estero, in attesa di quella che molto probabilmente sarà un’altra estate di rivoluzione per i rossoneri.