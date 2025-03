Diritti tv, la Serie B mette in vendita due nuovi pacchetti per il finale di stagione

Nel corso del Consiglio Direttivo, svoltosi nella giornata di ieri a San Siro, la Lega Serie B ha annunciato, tramite le parole del presidente Paolo Bedin, la vendita di due ulteriori pacchetti non esclusivi relativi ai diritti televisivi del campionato cadetto.

I due pacchetti sono “Goal Day” e “Highlights”. Entrambi sono aperti a tutti i player del mercato italiano, sia che questi operino sul digitale terreste e/o sul satellite e/o via internet e dispositivi mobili. E fanno riferimento a tutte le partite che si giocheranno dalla 31esima giornata fino alla fine della stagione, compresi i playoff e playout, qualora questi vengano disputati.

Nel dettaglio il pacchetto “Goal Day”, come si legge nel bando, consiste «esclusivamente dall’insieme delle immagini salienti relative a tutti i goal realizzati in ogni Singola Gara disputata in ogni Giornata di Campionato a decorrere dalla 31° (trentunesima) e fino alla 38° (trentottesima) Giornata e nelle Singole Gare di playoff e playout qualora disputate». I diritti tv di tale pacchetto permettono la trasmissione «esclusivamente in differita; in Chiaro e/o a pagamento, sulle Piattaforme elencate, solo nell’ambito di programma o rubrica a contenuto sportivo inerente la Competizione».

Per quanto riguarda, invece, il pacchetto “Highlights”, questo consiste nelle «immagini salienti di ogni Gara del Campionato di Serie B Stagione Sportiva 2024/2025 disputata nelle Giornate dalla 31° (trentunesima) alla 38° (trentottesima) oltre alle Gare di Play Off e Play Out se disputate». I diritti tv di tale pacchetto permettono la trasmissione «per una durata massima di 4 minuti per ciascun Evento; esclusivamente in differita; in Chiaro e/o A Pagamento, sulle Piattaforme elencate, solo nell’ambito di programma o rubrica a contenuto sportivo inerente la Competizione».

E ora le cifre riportate nel bando della Lega Serie B. Per il pacchetto “Goal Gay” è previsto un corrispettivo di 30mila euro (IVA esclusa), mentre per “Highlights”, il campionato cadetto si aspetta di incassare 70mila euro, anche qui l’IVA è esclusa.

Ma non solo i diritti televisivi, durante il Consiglio, la Lega B ha discusso delle attività antipirateria implementate nelle scorse settimane e la proposta di integrazione degli standard produttivi nelle giornate finali del torneo e negli eventuali playoff e playout.

Il Consiglio si è soffermato poi sulle proposte di modifica regolamentare in ambito federale inerenti le norme ed indici economico-finanziari e, infine, le tematiche che saranno assegnate alle due Commissioni di lavoro costituite, quella sulla Sostenibilità e sulla valorizzazione dei giovani.