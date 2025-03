San Siro, nominata la responsabile del procedimento in Comune

Continuano i passaggi burocratici al Comune di Milano per l’analisi della proposta di acquisto dello stadio San Siro e delle aree limitrofe presentata da Inter e Milan nei giorni scorsi.

Come si legge nei documenti del Comune, ricostruendo la vicenda negli ultimi giorni, in data 11 marzo 2025 «le Società A.C. Milan S.p.a. e F.C. Internazionale S.p.a., attuali concessionarie e società sportive utilizzatrici dell’impianto “Giuseppe Meazza” sito in Milano nel quartiere San Siro (di seguito anche solo “le Società”) hanno formulato all’Amministrazione comunale una proposta di acquisto, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del d. lgs. n. 38/2021, avente ad oggetto il “Compendio immobiliare Ambito GFU San Siro comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza” allegando:

lo schema del contratto di compravendita con gli elementi essenziali per l’acquisizione, ivi incluso il prezzo di acquisto offerto dalle medesime Società, pari ad Euro 197.000.000,00 (cento novantasette milioni virgola zero), oltre IVA., con la deduzione delle voci di costo indicate dall’art. 4, comma 13, del D. Lgs. n. 38/2021, e con la precisazione di termini e condizioni cui la proposta è soggetta, ivi inclusi gli elementi essenziali urbanistici. La proposta, inoltre, è sospensivamente condizionata alla positiva valutazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) da parte della Conferenza di Servizi Preliminare e “alla conseguente conferma della dichiarazione di pubblico interesse entro e non oltre il 30 giugno 2025”, con la previsione dell’impegno a stipulare l’atto di acquisto entro il 31 luglio 2025;

il DOCFAP, con i dettagli progettuali relativi alla proposta, “in continuità con la procedura instaurata nel 2019”».



Il nuovo passaggio burocratico consiste quindi nella nomina di un “Responsabile del Procedimento”, considerando che la valutazione da effettuare da parte del Comune «investe una pluralità di materie e presenta aspetti tecnici e giuridici di notevole complessità sotto il profilo procedurale e gestionale, richiedendo, pertanto, il coinvolgimento di molteplici e trasversali competenze e professionalità che nell’attuale assetto della struttura organizzativa dell’Ente sono rinvenibili nell’ambito di più Direzioni» nonché «richiede, tra l’altro, l’esame della coerenza della proposta con le prescrizioni indicate nella deliberazione della Giunta comunale n. 28/2023, al fine di conservare e consolidare gli esiti del percorso sviluppato nella precedente fase di lavoro».

In particolare, così, il Comune ha valutato che «l’arch. Simona Collarini – quale Direttore protempore della Direzione Rigenerazione Urbana – ha svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla proposta presentata dalle società nel 2019 (D.D. n. 9284 del 29 ottobre 2021);in considerazione della conoscenza maturata in ordine alle procedure trasversali di funzionamento dell’ente e di riassetto del territorio comunale, nonché dell’esperienza maturata nel presidio e coordinamento di progetti strategici e trasversali, ricopre dal 1 marzo 2025 il ruolo di Direttore della neocostituita Direzione Specialistica Pianificazione e Programmazione Servizi», motivo per cui «è opportuno, alla luce dell’attuale contesto gestionale e organizzativo dell’Ente, individuare l’arch. Simona Collarini quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 4 e ss. della Legge n 241/1990, fatta salva ogni successiva e diversa valutazione e determinazione in conseguenza di sopravvenute esigenze ed evidenze, anche in relazione all’avanzamento del procedimento di valutazione della proposta».

Motivo per cui, il Comune ha determinato «di nominare con decorrenza immediata l’arch. Simona Collarini – Direttore della Direzione Specialistica Pianificazione e Programmazione Servizi – omissis – Responsabile del Procedimento relativo alla proposta di acquisto del Compendio immobiliare Ambito GFU San Siro comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza” congiuntamente presentata, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del d. lgs. n. 38/2021, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale S.p.a. e A.C. Milan S.p.a.».