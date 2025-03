Roma, la Procura della FIGC indaga sul caso plusvalenze

Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha sulla sua scrivania un fascicolo sulle plusvalenze, che riguarda operazioni effettuate dalla Roma sotto la gestione di James Pallotta, precedente dunque all’ingresso della famiglia Friedkin nel club giallorosso.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo il rinvio a giudizio della Procura di Roma, arrivato due settimane fa, la Procura FIGC ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla società giallorossa che all’epoca dei fatti contestati contava come dirigenti Gandini, Fienga, Baldissoni, Malknecht e Francia.

Nelle loro contestazioni, i pm romani accusano il club giallorosso di reati come falso in bilancio e violazione del testo unico dell’intermediazione finanziaria per operazioni tra il 2018 e il 2020, con implicazioni sui bilanci dal 2018 al 2022. Termini però che riguardano la giustizia ordinaria. Per quanto riguarda quella sportiva, i termini possono essere differenti, come dimostrato nei recenti casi Juventus e Napoli.

Allo stato attuale, il procuratore Chinè sta studiando le carte inviategli dalla Procura di Roma, che ritiene che il club giallorosso abbia contabilizzato plusvalenze per 60 milioni che avrebbero dovuto essere 39 milioni. Per far partire un procedimento sportivo, la Roma dovrebbe essere deferita e, al momento, questa ipotesi è ancora troppo remota visto che tutta la documentazione è arrivata poco tempo fa presso la Procura FIGC. Le indagini dovrebbero chiudersi entro la fine di aprile, e solo allora la giustizia sportiva avrà il quadro completo.

Infine, va ricordato come nel primo processo plusvalenze, che si tenne nel 2022, furono assolti tutti gli 11 club coinvolti (fra cui Juventus, Genoa, Parma e Sampdoria) e fu chiarito come il valore attribuito a un calciatore è relativo: per dimostrare il dolo, ovvero l’intenzionalità di gonfiare i valori in bilancio, servono prove certe di intenzionalità (intercettazioni, sequestri di documenti, confessioni, ecc.).