Liga, respinto il ricorso: Barça-Osasuna in campo durante la pausa delle nazionali

Il ricorso del Barcellona per spostare il recupero con l’Osasuna è stato respinto. La sfida, rinviata per la morte del medico della prima squadra blaugrana Carles Minarro Garcia, si giocherà quindi giovedì 27 marzo, come indicato in un primo momento dalla Federcalcio spagnola.

Il Barcellona ha presentato ricorso motivandolo dal fatto che almeno sei calciatori della propria rosa, fra cui i sudamericani Raphinha e Ronald Araujo, torneranno in Spagna dopo gli impegni con le proprie nazionali pochissime ore prima della partita con l’Osasuna. Quest’ultima poi tornerà in campo domenica 30 marzo contro l’Athletic Bilbao, mentre il Barça sfiderà il Girona.

Dopo il Girona, il Barcellona sfiderà nella semifinale di ritorno l’Atletico Madrid, che aprirà un mese chiave per le sorti della squadra di Flick che è attualmente al primo posto della Liga, con una partita in meno, e ai quarti di finale di Champions League dove se la dovrà vedere con il Borussia Dortmund.