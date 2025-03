Dove vedere Giappone Bahrain tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Giappone Bahrain tv streaming, settima giornata della fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Sono rimaste in 18, divise in tre gironi, le nazionali asiatiche che si affrontano per conquistare un pass per il torneo iridato che si giocherà in USA, Canada e Messico nell’estate del prossimo anno e che per la prima volta vedrà coinvolte 48 nazionali.

Dove vedere Giappone Bahrain tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli

Giappone-Bahrain, match valido per la settima giornata del girone per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si terrà nel campo del Saitama Stadium, giovedì 20 marzo 1015 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 11.35 italiane.

Le due squadre sono state inserite nel girone C con i padroni di casa che sono ormai a un passo dalla qualificazione diretta alla prossima edizione dei Mondiali.Dall’altra parte, gli ospiti stanno provando a compiere una rimonta che li vede nel gruppone a caccia del secondo. Bisogna ricordare come a qualificarsi direttamente siano le prime due dei gironi, con terza e quarta che dovranno passare da un’altra fase di qualificazione per sperare di entrare nel lotto delle 48.

Le qualificazioni asiatiche per i Mondiali 2026 non saranno visibili in maniera integrale su nessuna televisione italiana. Ma per gli appassionati del calcio africano, sarà possibile seguire la diretta di tutte le partite su OneFootball TV, in modalità pay-per-view.