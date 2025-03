Non è bastata l’introduzione di una finestra di mercato aggiuntiva per il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Il Chelsea ha deciso di anticipare i tempi, annunciando – nonostante siamo solamente al mese di marzo – l’acquisto a titolo definitivo di due giovani calciatori dello Sporting Lisbona: Geovany Quenda e Dário Essugo.

I Blues hanno investito complessivamente oltre 74 milioni di euro per questo doppio colpo, accendendo quello che si preannuncia essere un altro mercato da record. «La Sporting SAD ha raggiunto un accordo con il Chelsea Football Club per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti sportivi dei giocatori Geovany Quenda e Dário Essugo, per un importo totale fino a € 74.408.816,32, di cui circa il 6% è destinato ai costi per i servizi di intermediazione», si legge in una nota dello Sporting Lisbona.

Partendo da Geovany Quenda, questi sono i termini del trasferimento:

Il corrispettivo finanziario del trasferimento ammonta a € 52.136.541,32 , comprendente una parte fissa di € 50.777.700,00 e una parte variabile che può arrivare a € 1.358.841,32 in base al raggiungimento di determinati obiettivi legati alla performance sportiva del giocatore durante la stagione 2025/2026. Il giocatore continuerà a prestare la sua attività presso la Sporting SAD fino al termine della stagione 2025/2026;

, comprendente una parte fissa di e una parte variabile che può arrivare a in base al raggiungimento di determinati obiettivi legati alla performance sportiva del giocatore durante la stagione 2025/2026. Il giocatore continuerà a prestare la sua attività presso la Sporting SAD fino al termine della stagione 2025/2026; Le parti hanno concordato che l’importo relativo al meccanismo di solidarietà dovuto a club terzi sarà suddiviso in parti uguali tra Sporting SAD e Chelsea FC;

I costi per i servizi di intermediazione ammontano a € 3.550.000,00.

Il secondo acquisto è invece quello di Dário Essugo, con i seguenti accordi: