Interesse pubblico e tempistiche: le condizioni di Inter e Milan per l'acquisto di San Siro

Nella serata di ieri, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera di «Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l’acquisto del Compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro” comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza” congiuntamente presentata, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A.».

Si tratta dell’atto che consente al Comune di Milano, una volta ricevuta la proposta depositata dai due club, di dar seguito all’iter amministrativo con i necessari atti. Nel dettaglio, si prevede di costituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale e di avviare la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta e verificarne la coerenza con la Delibera di Giunta del gennaio 2023, approvata in seguito all’ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 e agli esiti del dibattito pubblico che si tenne all’epoca.

Dal documento della delibera – consultato da Calcio e Finanza – emergono nel dettaglio le condizioni definite da Inter e Milan per concretizzare l’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti, al fine di arrivare alla realizzazione del nuovo impianto. Condizioni senza le quali l’iter, dal punto di vista dei club, non potrebbe proseguire.

«In data 11 marzo 2025 le Società hanno formulato all’Amministrazione comunale una proposta di acquisto, […] avente ad oggetto il Compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro” comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza” allegando lo schema del contratto di compravendita con gli elementi essenziali per l’acquisizione, ivi incluso il prezzo di acquisto offerto dalle medesime Società, pari ad Euro 197.000.000,00 (cento novantasette milioni virgola zero), oltre IVA., con la deduzione delle voci di costo indicate dall’art. 4, comma 13, del D. Lgs. n. 38/2021 (i costi di bonifica, ndr), e con la precisazione di termini e condizioni cui la proposta è soggetta, ivi inclusi gli elementi essenziali urbanistici», si legge nel documento.

«La proposta, inoltre, è sospensivamente condizionata alla positiva valutazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) da parte della Conferenza di Servizi Preliminare e “alla conseguente conferma della dichiarazione di pubblico interesse entro e non oltre il 30 giugno 2025”, con la previsione dell’impegno a stipulare l’atto di acquisto entro il 31 luglio 2025», conclude il documento.

Insomma, la dichiarazione di interesse pubblico sarà fondamentale per proseguire nell’iter. Ora non resta che attendere il prossimo passaggio: la pubblicazione, per un periodo di almeno 30 giorni, dell’avviso di avvenuta ricezione della proposta e di sollecitazione di eventuali manifestazioni di interesse relative allo stadio Meazza e alle sue aree circostanti.