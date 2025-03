Buffon jr: «Ecco perché ho scelto di giocare con la Repubblica Ceca»

Louis Thomas Buffon, figlio di Gianluigi Buffon ed Alena Seredova, è stato convocato per la seconda volta nell’Under 18 della Repubblica Ceca. Dopo il debutto a febbraio, affronterà un torneo amichevole in Portogallo, con la squadra di casa, l’Inghilterra e la Francia.

Cosa vorrebbe dire per lui giocare una eventuale partita contro gli Azzurri? «Sono nato e cresciuto in Italia, ma penso che per essere un professionista al 100% e svolgere al meglio il mio lavoro, ogni partita debba essere importante per me, che sia contro l’Italia o qualsiasi altra nazionale», ha risposto al sito della Federcalcio ceca la 17enne ala sinistra in forza alla Primavera del Pisa, che la scorsa settimana ha esordito in prima squadra.

La prima chiamata nell’Under 18 ceca ha suscitato notevole interesse. «Ero molto contento e anche curioso di conoscere la diversa cultura calcistica» ha detto Louis Thomas, inseritosi rapidamente nella squadra. La scelta di accettare la convocazione non è stata facile: «Ho parlato con la mia famiglia e insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per la carriera calcistica e per il mio sviluppo come giocatore giocare per la Repubblica Ceca».

La decisione è stata sua, ma con l’appoggio di entrambi i genitori: «Mia madre era ovviamente molto felice. Ma anche mio padre era emozionato perché era la mia prima chiamata in nazionale» e aggiunge che è stato papà Gianluigi a consigliargli di dare la priorità alla nazionale ceca. A complicare un po’ i primi passi è stata la lingua: «Non parlo ancora molto bene il ceco, ma non appena ho scoperto che potevo venire qui, ho iniziato a impararlo. Mi ci dedico circa 10 minuti al giorno».

Il giovane Buffon è «grato» al ct Václav Jílek per la convocazione, ma vuole anche «ringraziare tutti i miei compagni di squadra e la gente di Pisa. Senza di loro non sarebbe stato possibile». I suoi obiettivi ora sono lottare per un posto stabile nella squadra e contribuire a portare la Repubblica ceca all’Europeo Under 19, in autunno.