Milan, prosegue la caccia al nuovo Ds: Paratici in pole, D'Amico sullo sfondo

In attesa della ripresa del campionato, che vedrà il Milan giocarsi le possibilità rimaste per un rientro clamoroso nella corsa al quarto posto (che varrebbe una insperata qualificazione alla prossima edizione della Champions League), la società rossonera sta pianificando la prossima stagione che quasi sicuramente darà inizio a un nuovo corso.

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l’amministratore delegato Giorgio Furlani userà questi giorni senza partite da disputare per valutare attentamente i candidati per la posizione di prossimo direttore sportivo del Milan.

Guadagna sempre più terreno Fabio Paratici, che avrebbe quindi recuperato terreno su l’ex Lazio Igli Tare (che appare ormai defilato) e l’atalantino Tony D’Amico. Il vecchio Ds della Juventus è squalificato fino al 20 luglio prossimo (e non va dimenticato che sta ancora affrontando un processo in sede di giustizia ordinaria), quindi fino a quel periodo è stato pensato per lui un ruolo da consulente esterno, visto che ufficialmente non può ricoprire nessuna carica per un club fino a quando non sarà scontata definitivamente la squalifica.

A far schizzare in alto le quotazioni di Paratici è stato il suo arrivo a Milano la settimana scorsa, dove avrebbe avuto un primo contatto formale con Furlani, che apprezza molto l’esperienza del dirigente tra Sampdoria, Juventus e Tottenham. Ruoli che gli hanno permesso di intrattenere diverse rapporti internazionali, ma senza dimenticare la sua capacità di scovare talenti di prospettiva.

Furlani, in questo momento, si trova a Dubai per una serie di appuntamenti di carattere commerciale e nei prossimi giorni la questione nuovo Ds entrerà nel vivo, vista la volontà del club rossonero di pianificare la prossima stagione con largo anticipo. Fino ad allora Paratici rimane comunque il grande favorito, visto che le quotazioni di Tare sono in netta discesa. Rimane nella posizione di outsider, come detto, D’Amico.

Una volta scelto il nuovo direttore sportivo, ecco che si provvederà a individuare il nuovo allenatore, visto che ormai sembra che Sergio Conceiçao non debba essere confermato, anche se il portoghese vuole centrare gli ultimi obiettivi rimasti: quarto posto e vittoria della Coppa Italia. Sulla nuova guida tecnica, Furlani è orientato sulla scelta di un allenatore italiano con esperienza in Serie A. Proprio in vista di un probabile approdo di Paratici, ecco che i nomi di Massimiliano Allegri e Antonio Conte prendono quota.