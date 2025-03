San Siro, niente terza rizollatura per il finale di stagione

Il campo di San Siro non subirà una nuova opera di rizollatura dopo quelle già andate in scena nei mesi di novembre e dicembre del 2024. A confermarlo è il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, durante l’evento “Infrastrutture e Sport: una ricchezza per il Paese”, organizzato da PWC con Calcio e Finanza.

Il numero uno del club nerazzurro, analizzando la situazione in vista di un nuovo stadio in co-abitazione con il Milan, ha dichiarato: «Tra i nostri problemi ci sarà quello rappresentato dal manto erboso che ancora non abbiamo risolto, lo abbiamo già rifatto due volte. Abbiamo dovuto fare una riflessione se cambiare il manto erboso venerdì o meno, abbiamo deciso di proseguire e speriamo bene». Marotta ha quindi confermato che non ci saranno altri interventi di rizollatura in questa pausa per le nazionali.

Il manto erboso di San Siro, come ricordato da Marotta, ha subito due interventi di rizollatura nel giro di poche settimane a cavallo fra novembre e dicembre 2024. Un doppio lavoro che si era reso necessario per i tanti impegni disputati in quel periodo da Inter e Milan.

Ora San Siro si sta preparando per la fase finale della stagione, che vedrà l’Inter ospitare il Bayern Monaco in Champions League e anche un doppio derby di Coppa Italia, senza dimenticare le prossime nove giornate di campionato che vedranno nerazzurri o rossoneri impegnati prima del finale di stagione.