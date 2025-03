La Kings League annuncia un evento globale senza precedenti: nel prossimo mese di maggio – dal 9 al 12 – si terrà la Global Playoff Week, una settimana in cui si disputeranno contemporaneamente e per la prima volta i playoff di Kings League Lottomatica.sport Italy, Kings League Spain, Kings League Openbank Americas, Kings League Brazil e Kings League France.

Un’altra grande novità riguarda proprio la Kings League Lottomatica.sport Italy: la finale della competizione italiana, iniziata lo scorso 3 febbraio, si terrà a Torino. Una città in cui Kings League si sente già a casa, dopo il successo della finalissima della Kings World Cup Nations disputata all’Allianz Stadium lo scorso 12 gennaio. La sede sarà quella della suggestiva Inalpi Arena e l’appuntamento è per il prossimo 22 maggio, i biglietti saranno in vendita a partire dal prossimo 31 marzo.

Il CEO mondiale della Kings League Djamel Agaoua aveva anticipato in un’intervista a Calcio e Finanza, a firma del Direttore Luciano Mondellini, la volontà di puntare su un’arena indoor per la finale italiana della competizione. «Stiamo lavorando sulle finali che probabilmente si terranno a maggio, e molto presto sarà annunciata la location. Storicamente abbiamo utilizzato grandi stadi e arene indoor», le sue parole.

«Ci piacciono molto entrambe, ma ci piace la possibilità di avere un ambiente più scuro nelle arene, per una questione di esperienza che vogliamo offrire. Diciamo che se facciamo delle finali in primavera, le arene indoor sono la cosa migliore per noi, mentre se facciamo le finali in inverno gli stadi all’aperto vanno bene, perché il buio cala prima. Per esempio, a Torino avevamo giocato alle 18, e abbiamo avuto l’esperienza che cercavamo. Questa volta invece c’è un’alta probabilità che le finali siano in una bella arena al chiuso in Italia», aveva concluso.

Claudio Marchisio, Head of Competition di Kings League Lottomatica.sport Italy, ha dichiarato a proposito della scelta della sede: «Per me è un’emozione speciale annunciare che la finale della Kings League Lottomatica.sport Italy sarà a Torino, la mia città. Dopo il grande successo della Kings World Cup Nations all’Allianz Stadium, tornare qui per la prima storica finale della competizione italiana di Kings League rappresenta qualcosa di unico».

«Voglio ringraziare le istituzioni locali, la Regione Piemonte e il Presidente Alberto Cirio, il Comune di Torino e il Sindaco Stefano Lo Russo, per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile la programmazione di questo evento che saprà unire il calcio e l’entertainment. Torino ha già dimostrato di essere una città perfetta per ospitare appuntamenti sportivi di rilievo internazionale e quello della Inalpi Arena sarà il palcoscenico ideale per celebrare un momento indimenticabile per la Kings League in Italia», ha concluso.