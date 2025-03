Il Newcastle vince il primo trofeo dell’era PIF: quanto ha investito il fondo saudita nel club

Il Newcastle torna a vincere dopo 70 anni, conquistando il primo trofeo dell’era PIF. La squadra allenata da Eddie Howe ha infatti sconfitto per 2-1 il Liverpool, tornando ad alzare una coppa per la prima volta dal successo in FA Cup del 1955. Dopo due finali perse, nel 1976 contro il Manchester City e nel 2023 col Manchester United, decisive nella finale di ieri le reti di Burn (45′) e Isak (52′), mentre non è bastato alla squadra di Slot il guizzo finale di Chiesa.

Una vittoria che arriva a meno di quattro anni dall’acquisizione del club da parte di PIF, il fondo sovrano saudita che ha investito pesantemente nella società in queste stagioni. Ma quanto ha speso PIF finora per il Newcastle? Nel dettaglio, questo è l’elenco dei versamenti effettuati da PIF nelle casse del club inglese nel corso di questi anni, dall’acquisizione nell’ottobre 2021 fino ad oggi:

105,2 milioni di euro il 7 ottobre 2021;

45,1 milioni di euro il 9 novembre 2021;

47,7 milioni di euro il 24 gennaio 2022;

81,3 milioni di euro il 26 ottobre 2022;

64,5 milioni di euro il 10 febbraio 2023;

70,3 milioni di euro il 22 agosto 2023;

43,3 milioni di euro il 28 marzo 2024;

42 milioni di euro il 30 ottobre 2024;

18,1 milioni di euro il 31 dicembre 2024;

TOTALE: 517,5 milioni di euro.

Analizzando il conto stagione per stagione, così, emerge che nel 2021/22 il Newcastle ha ricevuto versamenti per 198 milioni di euro, scesi poi a 145,8 milioni nel 2022/23, 113,6 milioni nel 2023/24 e finora 60 milioni nel corso della stagione 2024/25. Cifre complessive a cui, in termini di investimenti da parte del fondo sovrano saudita, si aggiungono anche i 360 milioni di euro circa che secondo indiscrezioni hanno rappresentato il valore di acquisto del club dall’imprenditore inglese Mike Ashley nel 2021.

A questi, poi, vanno aggiunti anche i ricavi a livello commerciale garantiti da PIF: in particolare, il fondo saudita ha pagato 8 milioni di euro in sponsorizzazioni nel 2022/23 e altri 34 milioni di euro nel 2023/24. Considerando anche quanto speso per acquisire la società, quindi, l’investimento complessivo di PIF per il Newcastle è pari a circa 920 milioni di euro.

Tra le altre operazioni tra il club inglese e la proprietà, inoltre, va segnalata l’operazione da circa 25 milioni di euro che ha visto Allan Saint-Maximin passare dal Newcastle all’Al Ahli, una delle squadre saudite di proprietà di PIF.