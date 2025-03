Real Madrid, rabbia Ancelotti: «Non giocheremo mai più con meno di 72 ore di riposo»

“È l’ultima volta in cui il Real Madrid giocherà senza aver riposato almeno 72 ore”. Il tecnico dei blancos Carlo Ancelotti non usa giri di parole, dopo la vittoria contro il Villarreal, nell’ennesimo scontro tra il Real e la Liga nel corso della stagione 2024/25 dopo quelli per gli arbitraggi.

Dopo il successo in rimonta contro il Villarreal, Ancelotti si è presentato in conferenza stampa lodando innanzitutto la prestazione dei suoi giocatori, capaci di ribaltare il risultato nonostante la fatica accumulata in Champions League.

Sono trascorse infatti circa 65 ore dai calci di rigore nel derby di ritorno degli ottavi di finale, conclusosi intorno alla mezzanotte di mercoledì. Un intervallo di tempo troppo breve, secondo Ancelotti, per recuperare completamente ed essere al massimo della forma per affrontare un’altra partita.

“Questa squadra ha qualcosa di speciale: carattere e impegno. Però i giocatori non possono sempre farcela, a volte io mi sono anche arrabbiato con loro – le parole di Ancelotti -. Ma dobbiamo solo ringraziarli che hanno fatto uno sforzo enorme dal 3 gennaio a oggi. Soprattutto oggi. Penso che oggi sia stata l’ultima volta in cui abbiamo giocato una partita con meno di 72 ore di riposo. Non lo faremo mai più. Abbiamo chiesto alla Liga di cambiare l’orario della partita due volte e non è successo niente, ma questa è l’ultima volta”.