Lopetegui: «Niente Milan? Nulla contro di me, era una guerra interna»

Mentre Sergio Conceiçao sta provando a vivere un’ultima parte di stagione all’altezza delle aspettative sulla panchina del Milan, la società rossonera sta cercando di pianificare la prossima annata, che non dovrebbe vedere più il tecnico portoghese come responsabile della prima squadra. Ma prima serve un nuovo direttore sportivo e l’AD Giorgio Furlani è pronto ad avviare i colloqui con i candidati.

Intanto, dalla Spagna torna a parlare del suo mancato approdo in rossoneri il tecnico Julen Lopetegui, dato per vicinissimo al Milan in estate prima dell’inversione a U della società che poi scelse di affidarsi a Paulo Fonseca, sostituito proprio da Conceiçao prima dell’inizio del 2025.

Lopetegui ha parlato così di quelle settimane al quotidiano spagnolo As: «È stato difficile e strano da capire. Non era una questione legata a me, ma una guerra interna al club». E proprio da quella scelta, molti opinionisti pensano che sia iniziata con il piede sbagliato la stagione deludente del Milan.

Una voce autorevole è quella di Arrigo Sacchi. L’ex allenatore dei rossoneri, con cui ha vinto tutto più di una volta, ha di recente espresso molti dubbi sulla condotta della società nei confronti di Lopetegui: «Le sue dichiarazioni mi hanno sorpreso e lo ringrazio, soprattutto considerando da chi provengono – ha commentato il tecnico nell’intervista –. Quello che voleva dire è che le decisioni di un professionista non possono essere cambiate dal rumore di una parte esterna alla società. Infatti, porta sé stesso e Berlusconi come esempio. Condivido questo pensiero».