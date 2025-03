L’Europa League entra nel vivo, con la rivoluzione del format voluta dalla UEFA che ha portato a novità non solo nella prima fase che è partita a settembre con la scomparsa dei classici gironi, ma anche nel tabellone a eliminazione diretta.

A partire dalla stagione 2024/25, infatti, la rivoluzione del format anche della seconda competizione europea per club ha investito i tanto attesi sorteggi, che sono stati notevolmente ridotti. Sono rimasti quello per la prima fase, e altri due che sono serviti solamente a definire alcuni incroci tra playoff e ottavi di finale per poi offrire un tabellone completo fino al termine della manifestazione.

Calendario quarti Europa League 2024 2025: gli incroci

Sulla base dell’ultimo sorteggio effettuato, ecco il tabellone della UEFA Europa League 2024/25 dagli ottavi fino alla finalissima di Monaco di Baviera:

Gli ottavi di finale

Il quadro degli ottavi di finale (in neretto la squadra qualificata):

Viktoria Plzen vs Lazio (A)

(A) Bodo Glimt vs Olympiacos (B)

vs Olympiacos (B) Ajax vs Eintracht Francoforte (C)

(C) AZ Alkmaar vs Tottenham (D)

Fenerbahce vs Rangers (E)

(E) Roma vs Athletic Bilbao (F)

vs (F) Real Sociedad vs Manchester United (G)

(G) Steaua Bucarest vs Lione (H)

I quarti di finale:

La vincente della seconda partita è quella che giocherà il ritorno in casa nei quarti di finale:

Olympiacos vs Lazio (1)

(1) Tottenham vs Eintracht Francoforte (2)

Rangers vs Athletic Bilbao (3)

Lione vs Manchester United (4)

Semifinali

La seconda squadra giocherà il ritorno in casa:

Vincente 2 (Tottenham vs Eintracht Francoforte) vs Vincente 1 (Olympiacos vs Lazio )

) Vincente 3 (Rangers vs Athletic Bilbao) vs Vincente 4 (Lione vs Manchester United)

Calendario quarti Europa League, le date

Ma quando si giocheranno i quarti di finale dell’Europa League? La UEFA ha ufficializzato il calendario delle sfide.

Il tabellone dei quarti è quindi il seguente:

Andata quarti di finale

Lazio vs Bodo Glimt, giovedì 10 aprile alle 18.45

vs Bodo Glimt, giovedì 10 aprile alle 18.45 Tottenham vs Eintracht Francoforte, giovedì 10 aprile alle 21

Rangers vs Athletic Bilbao, giovedì 10 aprile alle 21

Lione vs Manchester United, giovedì 10 aprile alle 21

Ritorno quarti di finale