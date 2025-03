Barbara Berlusconi investe in Unaluna con Gedi (Exor) e Del Vecchio jr

Barbara Berlusconi, senza coinvolgere la holding di famiglia H14 (condivisa con i fratelli Eleonora e Luigi), ha deciso di investire in Unaluna, società di cui figura principale azionista e dove hanno una piccola partecipazione la famiglia Agnelli-Elkann, tramite Gedi, e Leonardo Maria Del Vecchio, Head of retail Italy di EssilorLuxottica.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, nel Consiglio di Amministrazione di Unaluna figura Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, Capo del Dipartimento dell’Efficienza Governativa dell’attuale amministrazione degli Stati Uniti guidata dal presidente Donald Trump.

La start up milanese è stata fondata nel 2021 ed è gestita da Franco Villa e Francesca Muggeri, titolari ciascuno del 15,8% del capitale. Unaluna è una media company digitale che produce The Muffa, un canale social su ambiente e sostenibilità, e Whoopsee un portale di informazione focalizzato su celebrità, gossip e moda e che, secondo i fondatori punta a «ricalcare le orme del modello di business internazionale di TMZ e Page Six».

Barbara Berlusconi ha la quota singola più rilevante (17,6%) nel capitale, dal 17 febbraio scorso intestata alla Riva Reno Fiduciaria di Bologna. Attraverso il veicolo Red Srl, anch’esso schermato, dovrebbe esserci LMDV, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio (4,6%).

Tra i piccoli soci anche il dirigente Mediaset, Matteo Sordo, mentre la holding editoriale Gedi che fa capo a Exor, controllante della famiglia Agnelli-Elkann e primo azionista di Stellantis, Ferrari e Juventus, ha un robusto 14,4% e un ulteriore 10% è custodito per conto di ignoti dalla torinese Simon Fiduciaria.

In tutto questo si inserisce la presenza nel CdA di Unaluna di Stroppa, che con gli Elkann ha un rapporto abbastanza stretto, soprattutto nella figura di Lapo. Pochi giorni fa lo stesso Stroppa ha messo in liquidazione la milanese Artis Wrld (contenuti digitali) creata nel 2022 e mai realmente operativa. Anche qui erano presenti soci importanti: oltre allo stesso Stroppa (36,8%), la già citata Simon Fiduciaria con il 20%, la Sgr Avm Associati (16,8%), Lorenzo Landini (4,7%) manager vicino a Lapo Elkann, e con il 21,3% il potente gruppo arabo Tharawat Holding Company della famiglia reale saudita.

Tornando a Unaluna, la società è operativa fin dalla nascita, ha bilanci da start up: ricavi modesti (873 mila euro nel 2023) ma in progressiva crescita, perdite consistenti per ora (575 mila), ma il sostegno delle banche per i finanziamenti (Deutsche Bank, Intesa e Bpm) e degli azionisti per le ricapitalizzazioni.