Juventus, si cambia? Il club studia un ruolo da Dg per Chiellini

La vita da dirigente è iniziata appena sei mesi fa, ma Giorgio Chiellini potrebbe già cambiare il suo ruolo nella Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo un anno di apprendistato Chiellini potrebbe completare il suo percorso con l’inserimento nell’area sportiva del club bianconero. Per lui si profila un futuro sempre più in prima linea, con un ruolo da definire ma che potrebbe essere quello di Direttore Generale.

Una sorta di punto di contatto tra il management e l’area sportiva, una figura che aiuti a riportare entusiasmo nell’ambiente e possa dare una mano a Cristiano Giuntoli nella gestione quotidiana della squadra. Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CdA nel novembre 2022, John Elkann ha voluto un governo di tecnici per affrontare le questioni economiche e giudiziarie che hanno coinvolto il club.

Una struttura snella col presidente Gianluca Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino, uomo di fiducia della proprietà e plenipotenziario. L’obiettivo era rimettere a posto i conti, direzione che è stata intrapresa guardando all’ultima semestrale, anche se in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League il conto da pagare sarebbe salato.

Servono però anche uomini di campo, soprattutto in un momento storico come questo. Perciò ai piani alti si sta valutando la possibilità di ampliare le responsabilità di Chiellini, portandolo più in prima linea. In questi mesi l’ex capitano bianconero ha lavorato a stretto contatto con Maurizio Scanavino col ruolo di Head of Football Institutional Relations, rappresentante del club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche a livello nazionale e internazionale.

Ha iniziato un percorso manageriale, con l’obiettivo di imparare il più possibile e mettere a frutto le competenze acquisite con la laurea magistrale in Business Administration. Lui per primo ha voluto che il suo inserimento fosse graduale. In questi mesi ha viaggiato molto, seguendo la squadra nelle trasferte di Champions e partecipando agli incontri UEF.

Quello che fa gli piace, ma se la Vecchia Signora dovesse aver bisogno di lui in altra veste non si tirerebbe indietro. Con la nuova stagione potrebbe tornare a frequentare con assiduità la Continassa per stare più vicino a Giuntoli e alla squadra.